Michele D’Alessio e Rossella Del Console, influencer noti come “Vangolden”, sono stati ritrovati sani e salvi dopo due giorni di scomparsa a Claut

La coppia di influencer Michele D’Alessio e Rossella Del Console, conosciuti per il loro profilo “Vangolden” su social media, è stata rintracciata in un rifugio a Claut, in provincia di Pordenone. I due erano stati dati per dispersi dopo che i familiari non avevano ricevuto notizie di loro per due giorni. Fortunatamente, l’allerta è terminata con un esito positivo, poiché le fonti investigative hanno confermato che la coppia era semplicemente intenta a bere un tè.





L’allerta era scattata quando il fratello di Michele, Alessio, aveva denunciato la loro scomparsa al comando provinciale dei carabinieri di Trieste. “Hanno avviato la procedura d’urgenza e effettueranno verifiche anche tramite cellule telefoniche: i loro telefoni non sono attivi e ci insospettisce che da giorni non postino nulla”, aveva spiegato Alessio, preoccupato per la mancanza di comunicazioni.

Prima di perdere le tracce, Michele e Rossella si trovavano a Sedico in Belluno, dopo una sosta ad Agordo. Il loro viaggio in van, un camper degli anni ’80 di colore bianco e giallo, era seguito con interesse dai loro follower, ma l’ultimo post sulla loro pagina Instagram aveva sollevato preoccupazioni. In esso, la coppia scriveva: “La ruota del camion fuma. Secondo voi perché? Cosa può essere successo? Noi intanto stiamo andando a fare la convergenza per sistemare tutte e 4 le ruote, una volta lì chiederemo info al gommista su come procedere… vi teniamo aggiornati”. Dopo questo aggiornamento, però, non ci sono stati ulteriori segnali da parte loro, aumentando l’ansia dei familiari e dei fan.

L’allerta e le ricerche

L’appello per la ricerca di Michele e Rossella è stato condiviso sui social media, dove i familiari hanno chiesto aiuto per rintracciarli. “Appello urgente. Stiamo cercando Michele D’Alessio e Rossella Del Console, due influencer di Bari che viaggiano a bordo di un van ‘camperizzato’ ACM anni ’80, bianco e giallo, in compagnia del loro Golden Retriever. Ultima posizione nota zona nord Italia, vicino Claut. Chiunque li abbia visti o abbia informazioni utili, anche il più piccolo dettaglio può fare la differenza”, si leggeva nell’appello.

La denuncia di scomparsa ha attivato immediatamente le forze dell’ordine, che hanno iniziato a cercare la coppia. Le ricerche sono state intensificate, con il coinvolgimento anche di tecnologie per il tracciamento dei telefoni cellulari, nonostante i dispositivi risultassero inattivi. La situazione ha mobilitato anche i follower della coppia, che si sono uniti all’appello per la loro sicurezza.

Dopo due giorni di ansia e preoccupazione, la notizia del ritrovamento di Michele e Rossella ha portato sollievo ai familiari e ai fan. I due influencer sono stati trovati in un rifugio a Claut, dove stavano semplicemente trascorrendo del tempo tranquillo. La loro scomparsa, quindi, si è rivelata un falso allarme, ma ha messo in evidenza l’importanza della comunicazione durante i viaggi, specialmente in luoghi remoti.

Il ritrovamento ha suscitato reazioni positive sui social, dove i fan hanno espresso la loro gioia per la buona sorte della coppia. Molti hanno commentato la notizia, sottolineando l’importanza di rimanere in contatto e di condividere aggiornamenti durante le avventure.