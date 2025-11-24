Milano, risorsa scippa il cellulare alla persona sbagliata: finisce in codice rosso





Un uomo di circa trent’anni è ricoverato in condizioni critiche presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Milano dalla serata di domenica 23 novembre. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato aggredito fisicamente da un diciannovenne, al quale avrebbe tentato di sottrarre il telefono cellulare, e da un suo compagno. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni passanti, che hanno praticato il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei servizi di emergenza. Contattata da Fanpage.it, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alle condizioni del ferito. Nel frattempo, il diciannovenne è stato denunciato per lesioni gravi.





L’incidente si è verificato poco dopo le ore 20:00 di domenica 23 novembre in Piazza Duca d’Aosta, antistante la Stazione Centrale di Milano. Un giovane avrebbe tentato di sottrarre il dispositivo mobile a un cittadino ucraino di 19 anni, presente presso un’attività di ristorazione rapida. Quest’ultimo, accortosi del tentativo di furto, ha inseguito l’autore e ha ingaggiato una colluttazione fisica con lo stesso.

Come documentato da alcuni filmati video diffusi online, in un secondo momento un altro giovane, presumibilmente un conoscente del 19enne, ha intervenuto, immobilizzando l’autore del tentato furto con un calcio al torace. Una volta a terra, il soggetto ha proseguito nell’aggressione, infliggendo un ulteriore calcio al volto dell’autore del reato, per poi allontanarsi dal luogo. Alcuni passanti hanno prestato soccorso all’individuo ferito, praticandogli il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei servizi di emergenza.

L’uomo, di cui non si conoscono le generalità in quanto privo di documenti, è stato successivamente trasportato all’Ospedale Fatebenefratelli di Milano in codice rosso, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria e della Polizia di Stato, che hanno proceduto alla denuncia del 19enne per lesioni gravi.



