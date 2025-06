Minacce di morte al Comandante della Polizia Locale di Afragola, Antonio Piricelli, per le sue azioni contro l’illegalità. Lui non si lascia intimidire e promette di continuare il suo lavoro

Il Colonnello Antonio Piricelli, attuale Comandante della Polizia Locale di Afragola, ha ricevuto una lettera anonima contenente gravi minacce di morte. Il messaggio, scritto con toni intimidatori, lo invita a smettere di “fare lo sceriffo” e a limitarsi a svolgere compiti amministrativi. Nella lettera, oltre al testo, è stato disegnato anche un simbolo minaccioso: una pistola accompagnata da una croce. Nonostante l’evidente intento intimidatorio, il Comandante ha dichiarato di non voler cedere e di essere determinato a proseguire le sue attività per il rispetto della legalità.





“Non arretro – ha affermato il Colonnello Piricelli – vado avanti. Non arretreremo di un centimetro nelle nostre azioni volte a ripristinare la legalità. Sto solo facendo il mio dovere, non sono questi metodi intimidatori da parte di vigliacchi che fermeranno la mia azione volta a contrastare le illegalità diffuse ed a tutelare i cittadini rispettosi delle regole.”

Il Comandante ha sottolineato come situazioni simili siano frequenti per chi opera nel settore della sicurezza pubblica, spiegando che ricevere lettere anonime, anche contenenti minacce, è purtroppo una realtà con cui spesso si deve confrontare. Tuttavia, queste intimidazioni non lo distoglieranno dal suo impegno.

Dal momento in cui ha assunto il comando della Polizia Locale di Afragola alla fine dello scorso anno, il Colonnello Piricelli ha portato avanti numerose operazioni di rilievo. Tra queste si annoverano un arresto in flagranza per incendio doloso di rifiuti speciali e un’indagine legata alla prostituzione, che ha portato al fermo di due persone e al sequestro di un appartamento utilizzato per incontri illegali. Gli sfruttatori sono stati denunciati.

Un altro ambito su cui si è concentrata l’azione del Comandante riguarda la tutela ambientale. Diverse attività sono state sequestrate per violazioni delle normative sulla gestione dei rifiuti, in particolare nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”. Sono stati individuati terreni utilizzati come discariche abusive e strutture irregolari legate a reati edilizi. Inoltre, sotto la sua direzione, sono state emesse denunce per maltrattamenti di animali con conseguente sequestro di cani e cavalli. Tra le altre operazioni figurano denunce contro chi sfrutta il lavoro nero e provvedimenti come i DASPO urbani per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

Il Colonnello Piricelli è una figura molto stimata sia dalle istituzioni che dai cittadini rispettosi delle regole. Durante la sua lunga carriera, ha guidato diversi comandi di Polizia Locale in Campania, tra cui quelli di Casavatore, Crispano, Sant’Antimo, Saviano, Portico di Caserta, Casandrino, San Marcellino, Aversa e Caserta. Ogni incarico è stato caratterizzato da risultati significativi nella lotta all’illegalità e nella tutela della sicurezza pubblica.

La sua determinazione a proseguire il lavoro ad Afragola nonostante le minacce ricevute conferma il suo impegno verso la comunità e il rispetto della legge. Le autorità competenti stanno indagando sull’origine della lettera anonima per individuare i responsabili e garantire la sicurezza del Comandante.

In un contesto sociale complesso come quello campano, dove spesso si riscontrano fenomeni di illegalità diffusa, figure come quella del Colonnello Piricelli rappresentano un punto di riferimento importante per i cittadini che desiderano vivere in un territorio più sicuro e rispettoso delle regole.