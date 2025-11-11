Mio marito e sua madre hanno fatto sparire il mio gatto mentre ero via — ma non si aspettavano che la mia vicina mi avrebbe aiutata a vendicarmi





Benji non era solo un animale domestico: era il mio cuore, il mio conforto, la mia famiglia. L’avevo salvato quando era solo un minuscolo batuffolo di pelo bianco con occhi troppo grandi, in un periodo in cui stavo affogando nel dolore. Mio padre era appena venuto a mancare, e con lui avevo perso l’ultimo frammento di casa che mi restava. Benji era diventato il mio ancoraggio, la mia costante. Sembrava percepire i miei momenti di tristezza: si accoccolava sul mio petto e faceva le fusa finché la malinconia non si affievoliva, lasciandomi respirare di nuovo.





Mio marito, Eric, non ha mai capito. Diceva che il mio legame con Benji era “malsano” e “strano”. Pensavo fosse solo un suo modo di sminuire le cose — fastidioso, sì, ma innocuo. Non immaginavo minimamente che lui e sua madre, Carol, sarebbero arrivati a tanto.

Quando tornai a casa da un breve weekend con le amiche, entrai con un sospiro stanco ma felice. Poi, il silenzio. Nessun rumore di zampette, nessun miagolio. Il cuore mi si strinse. Lasciai cadere le borse e corsi per la casa chiamando il suo nome. Nessuna risposta.

Il panico prese il sopravvento.

“Eric?” chiesi con la voce tremante. “Dov’è Benji?”

Lui alzò appena lo sguardo dal telefono. “Non lo so. Forse è scappato.”

Mi voltai verso Carol, sdraiata sul divano con un sorriso compiaciuto.

“Dov’è il mio gatto?” domandai, cercando di trattenere la rabbia.

Lei rise. “Ho fatto ciò che era necessario: ti ho liberata. Sei ossessionata da quel randagio come se fosse tuo figlio. È patetico. Ora magari potrai concentrarti sulla tua vera famiglia e darci dei nipoti.”

Il sangue mi gelò nelle vene.

Mi girai verso Eric, sperando in una smentita. “Tu hai permesso tutto questo?!”

Lui scrollò le spalle. “Quando l’ho scoperto era già tardi. E comunque, dovevi superarla questa cosa.”

Vidi rosso. Stavo per urlare, quando un bussare alla porta mi interruppe. Dalla finestra vidi Lisa, la mia vicina, che agitava la mano con urgenza.

Uscii di corsa, trattenendo a stento le lacrime. Lisa aveva un’espressione tesa mentre mi porgeva il telefono.

“Dovresti vedere questo,” disse.

Appena guardai lo schermo, il mondo mi crollò addosso.

Su Facebook, un post di una persona che non avrei mai voluto rivedere: Samantha, la mia ex compagna di liceo — la mia vecchia tormentatrice — oggi influencer che predicava positività per guadagnare like. Tra le sue braccia, con lo sguardo confuso ma inconfondibile, c’era Benji.

La didascalia recitava: “Vi presento il nuovo membro della famiglia! A volte il destino ti regala il compagno perfetto. #benedetta #nuovamammadiunmicino.”

“Non è tutto,” disse Lisa, facendo partire un video. “Ieri mattina stavo annaffiando il giardino quando ho visto tua suocera portare il trasportino di Benji in macchina. Mi è sembrato strano, così l’ho seguita e ho registrato tutto, per sicurezza.”

Nel video si vedeva Carol che consegnava Benji a Samantha davanti a una casa moderna, con un sorriso compiaciuto.

Mi si rivoltò lo stomaco.

“Mi dispiace, Frances,” sussurrò Lisa. “Avrei dovuto fermarla.”

Serrando la mascella, risposi: “Hai fatto la cosa giusta. Ora ci penso io.”

Passai le ore successive a pianificare. Samantha viveva della sua immagine pubblica: non avrebbe mai rinunciato a Benji… a meno che non fosse davanti a tutti.

Con l’aiuto di Lisa, scoprii che quella sera Samantha avrebbe tenuto una diretta Q&A. Perfetto.

Alle 19 in punto, mi collegai con un account falso e lasciai un commento:

Wow, Samantha! Quel gatto assomiglia tantissimo al micio smarrito della mia migliore amica! È disperata. Puoi dirci dove l’hai preso?

Il commento fece subito scalpore. Altri utenti iniziarono a chiedere la stessa cosa.

Samantha esitò, poi sorrise: “Oh, mi è stato regalato! Qualcuno di speciale ha pensato che mi servisse un po’ di compagnia.”

Lisa mi scrisse: È il momento.

Un attimo dopo, pubblicò il video di Carol che consegnava Benji direttamente nella chat della diretta.

Il caos fu immediato.

I commenti esplosero:

— Hai rubato un gatto?!

— È letteralmente un furto di animale!

— #CancelSamantha

Il viso di Samantha impallidì. “Io… non lo sapevo…” balbettò.

Le mandai un messaggio diretto: Restituiscimi il mio gatto. Subito. O tutto il mondo saprà chi sei davvero.

Pochi minuti dopo mi arrivò un indirizzo. Aveva accettato di restituirlo, in silenzio.

Io e Lisa ci precipitammo lì.

Samantha ci aspettava sulla porta, furiosa ma sconfitta. Mi porse il trasportino di Benji con voce acida: “Tieni. Ma non aspettarti delle scuse.”

La ignorai, aprendo la gabbietta. Benji mi saltò in braccio, facendo le fusa così forte da spezzarmi quasi il cuore.

Lisa sorrise. “Meglio aggiornare quell’Instagram, tesoro.”

Quella sera rientrai a casa con Benji stretto al petto. Eric era seduto sul divano, visibilmente irritato. “Dove diavolo sei stata?”

Sorrisi, tagliente come una lama. “A riprendermi la mia vera famiglia.”

Il suo volto si incupì. “Hai umiliato mia madre—”

Lo interruppi. “Tua madre ha rubato il mio gatto, Eric.”

“Ti stava solo aiutando,” ribatté. “Devi crescere e pensare a cose serie.”

Qualcosa dentro di me si spezzò — o forse si ricompose. Guardai Benji, poi lui, e tutto divenne chiaro.

Posai delicatamente Benji a terra e mi voltai verso mio marito.

“No, Eric. Quello che deve crescere sei tu. E adesso, vattene.”

Rise incredulo. “Non parli sul serio.”

Sollevai il telefono e aprii il contratto d’affitto. “Eccome se lo dico sul serio. L’unico nome sul contratto è il mio. Quindi fai le valigie. E di’ a tua madre che la sua piccola vendetta ti è costata il matrimonio.”

Per la prima volta in anni, vidi sul suo volto un’ombra di vero shock.

Avevo passato troppo tempo a compiacerlo, a mantenere la pace. Ma questo? Questo era imperdonabile.

Benji mi sfiorò la gamba con la testa. Lo presi in braccio e gli baciai la fronte.

Eravamo di nuovo solo noi due.

E sinceramente? Era più che sufficiente.

