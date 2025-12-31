Mio marito mi ha appena confessato di avermi mentito per due anni





Nel 2023 mi è stato diagnosticato un cancro al rene allo stadio 3. Ho affrontato un intervento chirurgico importante per rimuovere il tumore e il rene, e mio marito ha preso un periodo di aspettativa dal lavoro per assistermi durante la lunga e difficile convalescenza. In quel periodo ha speso molto per rendere la mia vita a casa il più confortevole possibile: una sedia speciale per la doccia, un tavolino con le rotelle per evitare che dovessi alzarmi dalla poltrona reclinabile, cuscinetti riscaldanti di alta qualità e molto altro.





Qualche mese dopo abbiamo accolto in casa una ragazza di 18 anni della nostra congregazione. Era fuggita da una situazione familiare abusiva e stava passando da un divano all’altro, ospitata da persone che conosceva appena. In passato ero stata la sua responsabile giovanile e temevo potesse finire in una situazione pericolosa, quindi le abbiamo offerto la nostra stanza degli ospiti mentre cercava di capire come ricostruire la sua vita. Aveva anche alcuni problemi di salute che le rendevano difficile trovare un lavoro stabile.

Durante i tre mesi in cui è vissuta con noi, sono scomparse diverse piccole cose. Alcune erano oggetti che le avevo prestato, altre semplicemente sembravano volatilizzate. Alla fine siamo riusciti ad aiutarla a trasferirsi da una sorella maggiore, in un altro stato, con cui aveva un buon rapporto. L’abbiamo aiutata a fare le valigie e a prendere l’aereo, ma ha lasciato indietro molte cose dicendo che non le servivano o che non le voleva più.

Quando ho iniziato a sistemare la stanza per liberarla e, con un po’ di fortuna, ritrovare gli oggetti mancanti, non ho trovato quasi nulla… tranne il cuscinetto riscaldante di lusso che mio marito mi aveva comprato durante la convalescenza. Era in fondo a una scatola delle sue cose, pronta per essere buttata. Ero felicissima che non fosse andato perso.

Sono passati due anni. Ora sono incinta del nostro quarto figlio e soffro spesso di mal di schiena, quindi uso regolarmente quel cuscinetto riscaldante.

Oggi ho detto a mio marito quanto sono grata che me lo abbia comprato e quanto mi sia stato utile. Lui è diventato improvvisamente molto silenzioso, poi mi ha confessato di avermi mentito per due anni. In realtà non avevamo mai ritrovato il cuscinetto originale. Si era sentito terribilmente in colpa pensando che fosse sparito e non voleva che io pensassi male della ragazza che avevamo aiutato. Così ne ha comprato uno nuovo, l’ha tolto dalla confezione e l’ha nascosto in fondo a una scatola delle sue cose, sapendo che prima o poi l’avrei controllata e lo avrei trovato.

Quando mi ha detto di avermi mentito per tutto questo tempo, mi sono preparata al peggio. Invece no: si sentiva semplicemente in colpa perché io credevo fosse l’originale e perché aveva agito di nascosto per sostituirlo. Mi ha detto che ora si sente sollevato per non dover più tenere questo segreto.

E io, sinceramente, mi sento solo incredibilmente fortunata ad avere un marito così premuroso e dal cuore buono. 💛



