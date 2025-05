Mio marito mi ha spostato nella stanza degli ospiti in modo che sua madre potesse prendere il nostro letto, così ho dato loro una lezione

Prima ancora che potessi parlare, lei alzò lo sguardo, sorridendo come se niente fosse.

“Oh! Bene. Sei tornata, Phoebe!” mi salutò, poi aggiunse allegramente: “Sii gentile e porta le tue cose in camera degli ospiti, per favore. Non c’è quasi spazio qui con tutte le mie cose.”

Sbattei le palpebre. Avevo sentito bene?

Poi Jake entrò dietro di lei, portando un’altra delle sue valigie.

“Ehi, Pheebs”, disse con noncuranza, come se fosse tutto perfettamente normale. “Puoi sgomberare la stanza? La mamma ha bisogno di riposare. Ha fatto un lungo volo. Puoi sistemarti nella stanza degli ospiti per una settimana. Io sarò in ufficio perché sai che la mia schiena non regge il letto della stanza degli ospiti.”

Mi si strinse lo stomaco. Mi parlava come se fossi l’ospite.