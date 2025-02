Mio zio ha finto di essere cieco per mesi per vedere chi si sarebbe preso cura di lui, così da poter decidere riguardo al suo testamento

Tutto è iniziato un pomeriggio d’estate, quando mio zio Riccardo mi ha chiamato all’improvviso. Non lo sentivo da un po’, ma non era insolito.





Zio Riccardo era il tipo di persona che preferiva la solitudine. Un uomo di poche parole, sempre estremamente indipendente, anche con l’avanzare dell’età.

Ma quando ho risposto al telefono, c’era qualcosa nella sua voce che mi ha colto di sorpresa.

“Lucia,” ha detto con voce debole, “ho bisogno che tu venga qui. C’è qualcosa che devo dirti.”

Sono corsa a casa sua, con la mente in subbuglio. Zio Riccardo era sempre stato un uomo riservato, quindi sentirlo chiedere aiuto era strano.

Quando sono arrivata, era seduto sulla sua sedia preferita vicino alla finestra, con un aspetto insolitamente pallido. I suoi occhi, di solito acuti, sembravano spenti, e non si è alzato per salutarmi come faceva di solito.

“Zio, cosa sta succedendo? Non sembri stare bene,” ho detto, sempre più preoccupata.

“Ho problemi alla vista,” ha risposto con voce bassa e tremante. “Penso che stia peggiorando.”

Mi sono seduta accanto a lui, cercando di nascondere il mio shock. Zio Riccardo era sempre stato pieno di vita. L’idea che stesse lottando con qualcosa del genere era difficile da accettare.

“Sei andato dal dottore?” ho chiesto.

“Temo di no,” ha ammesso. “Non sono sicuro di cosa mi diranno. Ma penso che sia ora di smettere di fingere che vada tutto bene.”

Ho passato le settimane successive ad aiutare zio Riccardo in casa. Sembrava peggiorare ogni giorno. Diceva che la sua vista stava svanendo ed era difficile per lui fare anche le cose più semplici, come preparare una tazza di caffè o leggere il giornale.

All’inizio, non ho messo in dubbio nulla. Sembrava sinceramente afflitto. Ma con il passare delle settimane, ho iniziato a notare cose che non tornavano. All’improvviso “perdeva” la strada per il bagno, ma lo trovavo fermo, immobile, come se aspettasse che qualcuno lo guidasse. Lasciava cadere il bastone in cucina e poi si comportava come se non sapesse dove fosse. A volte, lo sorprendevo a sbirciare quando pensava che nessuno lo stesse guardando. Stavo diventando sospettosa, ma non volevo saltare a conclusioni affrettate. Mi dicevo che forse stava solo attraversando un periodo difficile. Ma più tempo passavo a casa sua, più il suo comportamento sembrava… calcolato.

Ho iniziato a prestare più attenzione, cercando segni che potessero confermare i miei sospetti. Non è stato fino a una sera fatale, dopo un mese della sua “cecità”, che l’ho colto in flagrante.

Ero seduta sul divano a leggere quando ho sentito un rumore provenire dalla cucina. Era strano, così mi sono alzata in silenzio per controllare. Quello che ho visto mi ha lasciata di sasso. C’era zio Riccardo, in piedi in mezzo alla cucina, con gli occhi spalancati, mentre scrutava gli scaffali alla ricerca di un barattolo di marmellata. Si è bloccato quando mi ha sentita, il viso arrossato dalla colpa.

“Cosa stai facendo?” ho chiesto, con la voce tesa dallo shock.

Ha esitato per un momento, poi ha abbassato lentamente la testa, con un’espressione indecifrabile.

“Immagino che tu l’abbia capito.”

Non sapevo cosa dire.

“Hai finto?” sono riuscita a chiedere, con la mente in subbuglio.

Zio Riccardo ha sospirato profondamente e si è seduto al tavolo della cucina, con il volto stanco e segnato.

“Mi dispiace, Lucia. Non volevo farlo. Ma avevo bisogno di sapere chi si sarebbe veramente preso cura di me. Chi sarebbe stato lì per me quando ne avessi avuto più bisogno.”

Ho provato un misto di emozioni: tradimento, confusione e, in modo strano, anche comprensione.

“Cosa vuoi dire? Perché fingere di essere cieco?”

Mi ha guardata con uno sguardo carico di peso.

“Ho pensato molto al mio testamento, Lucia. Non ho nessuno nella mia vita che dimostri davvero di tenerci a me. Volevo vedere chi sarebbe stato disposto a prendersi cura di me, chi avrebbe davvero trovato il tempo per aiutarmi. Ho passato la vita a lavorare sodo e a provvedere a me stesso, ma ora che sto invecchiando, voglio sapere su chi posso davvero contare. Ho visto come alcune persone della famiglia mi hanno evitato, e questo mi ha logorato.”

È stato come un colpo allo stomaco. Zio Riccardo ci stava mettendo alla prova tutti—familiari e amici—per vedere chi avrebbe risposto alla chiamata. Voleva essere certo che, quando fosse giunto il momento, avrebbe affidato il suo lascito alle persone che gli volevano davvero bene.

“Ma perché non ce l’hai semplicemente detto?” ho chiesto. “Perché arrivare a questi estremi?”

“Non potevo rischiare,” ha detto piano. “Non potevo sapere chi era veramente preoccupato per me e chi invece si faceva vedere solo perché pensava che fossi morente o avessi bisogno di qualcosa. Dovevo essere sicuro. E dopo tutti questi mesi, ora so su chi posso contare.”

Il mio cuore si è addolcito, e la rabbia che avevo provato prima è svanita.

“Ci hai messo alla prova così tanto, zio. Ma ora capisco. Stavi solo cercando delle risposte.”

Ha annuito.

“So che è stato molto da chiedere, ma volevo essere sicuro. Non voglio lasciare tutto a persone che non mi vogliono davvero bene. Sei stata qui per me, Lucia, più di chiunque altro. Voglio che tu sappia che, quando arriverà il momento, sarai tu quella di cui mi fiderò per gestire le mie cose.”

È stata una conversazione strana, una che non avrei mai immaginato di avere con mio zio. Ma alla fine, ho capito che i suoi metodi, per quanto poco ortodossi, avevano uno scopo. Non stava cercando di manipolarci; stava cercando qualcosa di reale in un mondo che spesso sembra falso e opportunista.

“Grazie per aver capito,” ha detto dolcemente. “Mi dispiace per tutto l’inganno. Ma volevo essere certo che le persone che contano di più fossero quelle che mi sono rimaste accanto, non per ciò che potevo dare loro, ma perché tenevano davvero a me.”

Mi sono seduta accanto a lui, provando un misto di compassione e ammirazione.

“Capisco, zio. Davvero.”

Da quel momento in poi, io e zio Riccardo siamo diventati più uniti che mai. Non aveva più bisogno di fingere, e io non lo vedevo più come una figura misteriosa che si nascondeva dietro la sua malattia. Era mio zio, un uomo che mi aveva insegnato una delle lezioni più importanti della mia vita: che l’amore e la lealtà si costruiscono con le azioni, non con le parole.