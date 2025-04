Momento romantico dopo il Grande Fratello l’ex concorrente e la bellissima si lasciano andare

La vita privata di Mariana Rodriguez, sorella di Helena Prestes, torna sotto i riflettori. La giovane modella è stata recentemente avvistata in un momento di passione con Federico Chimirri, ex concorrente del Grande Fratello. L’episodio si è verificato durante una serata in discoteca, dove i due si sono lasciati andare a un bacio che non è passato inosservato tra i presenti.





Il video del momento ha fatto rapidamente il giro dei social, diventando virale in poche ore e attirando l’attenzione di fan e follower. La scena, immortalata da alcuni presenti, ha scatenato una serie di commenti e reazioni online, con molti utenti che si interrogano sulla possibile nascita di una nuova coppia. Non è la prima volta che Mariana e sua sorella Helena finiscono al centro delle cronache rosa, ma questa volta l’interesse si è concentrato maggiormente sulla sorella minore, che sembra aver rubato la scena.

Durante la serata, Mariana Rodriguez e Federico Chimirri erano in compagnia di Helena Prestes e Javier Martinez, formando un quartetto che ha attirato l’attenzione dei presenti. La serata è iniziata con una cena in un noto locale, per poi proseguire con musica e balli. Sembrava una normale uscita tra amici, ma qualcosa è cambiato durante il ballo. Complice il ritmo coinvolgente della musica latina e, forse, qualche bicchiere in più, Mariana e Federico si sono avvicinati sempre di più fino a scambiarsi un bacio.

Il gesto non è passato inosservato. Alcuni presenti hanno prontamente registrato il momento, condividendolo poi sui social network. In breve tempo, le immagini hanno fatto il giro del web, accompagnate da commenti entusiasti e curiosi. Tra i messaggi postati su X, si leggono frasi come “Oddio, Mariana e Federico si sono baciati, aiuto!” e “Qualcuno chiami Alfonso Signorini, voglio sapere di più”. Altri utenti scherzano sulla possibile rivalità tra Brasile e Argentina, facendo riferimento alle origini dei protagonisti: Mariana, brasiliana, e Federico, argentino.

La serata sembra aver segnato un nuovo capitolo per Mariana Rodriguez e Federico Chimirri, che già nei giorni precedenti avevano dato segnali di un possibile avvicinamento. Federico, noto chef argentino ed ex concorrente di Masterchef nonché dj, aveva infatti inviato un mazzo di fiori a Mariana, gesto che la modella aveva apprezzato e condiviso sui social. Questo episodio aveva già alimentato le speculazioni tra i fan, che ora vedono nel bacio una conferma del flirt in corso.

La vicenda ha aggiunto un nuovo elemento di interesse alle dinamiche post-Grande Fratello. Se durante il reality i riflettori erano puntati su Helena Prestes e il suo legame con Javier Martinez, ora l’attenzione sembra essersi spostata sulla sorella minore Mariana Rodriguez. La giovane modella, che finora aveva mantenuto un profilo più riservato rispetto a sua sorella, si trova ora al centro del gossip, con molti fan che si chiedono se tra lei e Federico Chimirri stia nascendo una relazione seria.

Mentre i protagonisti della vicenda continuano a mantenere il silenzio sulla natura del loro rapporto, il pubblico resta in attesa di ulteriori sviluppi. Le immagini virali e i commenti sui social hanno già acceso il dibattito, rendendo Mariana Rodriguez e Federico Chimirri una delle coppie più discusse del momento. Ora non resta che vedere se i due confermeranno ufficialmente il loro legame o se si tratta solo di un episodio isolato.