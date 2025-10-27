Mondiali di ginnastica, polemiche feroci: insulti e accuse indegne alla russa medaglia d’oro





Angelina Melnikova, ginnasta di fama internazionale e figura di spicco ai Campionati Mondiali di Ginnastica Artistica in corso a Giacarta, si trova al centro di dibattiti a causa delle sue presunte simpatie per il Presidente russo Vladimir Putin. La Melnikova, atleta russa di notevole talento, vanta un palmarès di eccezionale rilievo, comprendente la medaglia d’oro olimpica conquistata a Tokyo 2020, il titolo di campionessa mondiale all-around nel 2021, una medaglia d’argento con la squadra alle Olimpiadi di Rio 2016 e due medaglie di bronzo a Tokyo 2020, oltre a sette medaglie ai Campionati del Mondo.





Dopo un’assenza prolungata di oltre tre anni, dovuta al divieto imposto agli atleti russi e bielorussi in seguito all’invasione dell’Ucraina, la Melnikova ha fatto un ritorno trionfale sulla scena mondiale. La ginnasta ha infatti conquistato la medaglia d’oro nell’all-around e nel volteggio ai Campionati Mondiali di Ginnastica Artistica in corso in Indonesia, aggiudicandosi inoltre una medaglia d’argento alle parallele asimmetriche.

2025 Russian Championships – Angelina Melnikova UB EF pic.twitter.com/6hUNyAfVB0 — International Gymnast Media (@2023igmedia) October 3, 2025

La Federazione Internazionale di Ginnastica ha ammesso la partecipazione di atleti russi e bielorussi sotto bandiera neutrale, a condizione che dichiarino di non avere legami con il governo russo e di non aver attivamente sostenuto il conflitto in Ucraina. Tuttavia, la neutralità di Melnikova è stata recentemente messa in discussione dall’Ucraina, che la sospetta di essere vicina al governo russo.

Alla fine di maggio, la nota ginnasta si è candidata alle primarie del partito Russia Unita, considerato il partito di Vladimir Putin, vincendo le elezioni senza tuttavia aderire formalmente alla formazione politica. È noto che Putin nutre una particolare predilezione per le ginnaste: una delle sue compagne è Alina Kabaeva, medaglia d’oro nella ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Atene 2004, dalla quale ha avuto quattro figli.

A seguito delle polemiche, Melnikova ha annunciato tramite Instagram la sua decisione di abbandonare la carriera politica, affermando di non poter conciliare efficacemente gli allenamenti ad alto livello con la partecipazione a una campagna elettorale. Tra le accuse rivoltele vi è anche quella di aver espresso sostegno all’invasione in Ucraina attraverso post pubblicati sui suoi social network.



