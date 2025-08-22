Morto a 2 anni nella piscina di una casa vacanze in Sicilia: cosa sappiamo tra i primi momenti e l’arrivo dell’ambulanza





In una tragica fatalità in una casa vacanze di Caucana, frazione di Santa Croce Camerina, il piccolo Raffaele, di appena due anni, ha perso la vita annegando nella piscina gonfiabile della veranda.





La sciagura si è consumata ieri nella tarda mattinata, quando il bambino, originario di Comiso, si è allontanato dal controllo dei familiari presenti nella casa di villeggiatura. Il piccolo Raffaele si è diretto verso una grande piscina gonfiabile installata sulla veranda, è salito sui gradini e precipitato nell’acqua. A ritrovarlo esanime è stata la nonna, che ha poi avvisato immediatamente i soccorsi.

I soccorritori del 118 sono giunti presso l’abitazione con tempestività, ma l’ambulanza non era dotata di medico a bordo, poiché la postazione locale non offre questo servizio. La famiglia ha tentato di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato vano: il bambino era già privo di vita.

Le autorità coordinate dalla Procura di Ragusa hanno avviato indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, su disposizione del sostituto procuratore. Al momento, l’episodio sembra configurarsi come un tragico incidente domestico.

L’intera comunità è sotto shock: la sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, ha dichiarato che “la tragedia colpisce tutta la nostra comunità” e ha disposto l’annullamento delle manifestazioni in programma la sera stessa, incluso il Carnevale estivo. Anche il sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino, ha manifestato profondo cordoglio, annunciando la sospensione degli eventi come segno di rispetto per la famiglia: il Carnevale estivo è stato rinviato al 28 agosto, e lo spettacolo TeatroMare è posticipato a data da destinarsi. Entrambi hanno espresso vicinanza sincera e affettuosa ai genitori del piccolo e a tutta la comunità.

La notizia ha suscitato dolore e commozione non solo tra gli abitanti locali, ma anche nei paesi vicini, dove la famiglia era ben conosciuta.



