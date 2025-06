Morto Saverio Indrio, voce italiana di Dwayne Johnson e Mr. Satan, si è spento a 61 anni a Roma. Le cause del decesso non sono state rese note

Si è spento a Roma, nella notte tra il 29 e il 30 giugno, il doppiatore Saverio Indrio, noto per aver dato voce a celebri personaggi del cinema e dell’animazione. Aveva 61 anni. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata anche dalla pagina Instagram “Le voci del doppiaggio”, che lo ha ricordato con un messaggio di cordoglio. Le cause della morte non sono state rese pubbliche.





Saverio Indrio, tra i più riconoscibili doppiatori italiani, ha prestato la sua voce a numerosi protagonisti del grande e piccolo schermo. Tra i suoi lavori più celebri, spicca il doppiaggio di Dwayne “The Rock” Johnson in film di successo come “Fast & Furious”, “Jumanji” e “Black Adam”. Ha inoltre interpretato Mr. Satan nella popolare saga animata “Dragon Ball” e il Sindaco Quimby ne “I Simpson”.

Oltre al doppiaggio, Indrio ha avuto una carriera variegata nel mondo dello spettacolo. Prima di dedicarsi alla recitazione, si era avvicinato al teatro attraverso “La bottega del teatro”, diretta da Guglielmo Ferraiola, dove aveva portato in scena opere di autori come Cechov, Pirandello e Dario Fo. Inizialmente, però, il suo percorso artistico era iniziato come chitarrista classico.

La pagina Instagram “Le voci del doppiaggio” ha reso omaggio alla sua figura con queste parole: “Apprendiamo con dolore, della scomparsa di Saverio Indrio, una delle voci più imponenti e riconoscibili del doppiaggio italiano. La voce di Dwayne Johnson e di tanti altri attori… Ci ha fatto ridere, emozionare, tremare. Ha fatto vibrare le sale, i salotti, i nostri ricordi. Oggi non piangiamo solo un doppiatore. Oggi salutiamo una presenza che resterà indelebile. Perché le voci non muoiono mai: risuonano per sempre in chi le ha ascoltate col cuore.”

Tra gli altri personaggi a cui Saverio Indrio ha dato vita con la sua voce, si ricordano Kevin McNally, interprete del marinaio Joshamee Gibbs nella saga “Pirati dei Caraibi”, e Jimmy Smits, ovvero Bail Organa in “Star Wars”. Ha inoltre doppiato William H. Macy, l’iconico Frank Gallagher nella serie “Shameless”.

La sua carriera è stata caratterizzata da una grande versatilità, che gli ha permesso di spaziare tra ruoli drammatici e comici, passando dal cinema alle serie televisive fino ai cartoni animati. La sua voce, profonda e inconfondibile, ha lasciato un segno indelebile nel panorama del doppiaggio italiano.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e appassionati del settore che hanno voluto ricordarlo come un professionista straordinario e una figura di riferimento nel mondo del doppiaggio.