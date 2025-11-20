Muore a 18 anni in crociera, Anna uccisa in cabina: indagato il fratellastro minorenne





Nuovi sviluppi nell’inquietante caso di Anna Kepner, la 18enne americana trovata morta nascosta sotto un letto su una nave da crociera della Carnival: sospettato il fratellastro sedicenne.





È un giallo dai contorni sempre più inquietanti quello della morte di Anna Kepner, la giovane di 18 anni trovata priva di vita lo scorso 7 novembre a bordo di una nave della compagnia Carnival Cruise Line, mentre l’imbarcazione navigava in acque internazionali tra il Messico e la Florida. Dopo giorni di indagini, la svolta: secondo quanto riportato dal Daily Mail, il principale sospettato sarebbe il fratellastro sedicenne della ragazza.

Il corpo di Anna era stato rinvenuto nella sua cabina, nascosto sotto un letto, avvolto in una coperta e coperto da diversi giubbotti di salvataggio. A scoprire il cadavere era stata una cameriera, intorno alle 11 del mattino, dopo che la famiglia aveva denunciato la sua scomparsa.

La sera precedente, il 6 novembre, Anna si era lamentata di non sentirsi bene. Dopo cena aveva detto ai familiari di voler tornare in cabina per riposare. Il giorno seguente, quando il padre e la matrigna si erano riuniti a colazione con il resto della famiglia, avevano notato la sua assenza. Inizialmente si era pensato a un allontanamento volontario, ma dopo ore di ricerche a bordo è arrivata la tragica scoperta.

Secondo i documenti depositati presso il tribunale e citati dai media statunitensi, le indagini avrebbero portato a individuare nel fratellastro 16enne il principale indiziato. Le autorità, che non hanno diffuso il suo nome per motivi di età, avrebbero raccolto testimonianze e prove compatibili con la sua presenza nella cabina di Anna nelle ore immediatamente precedenti la morte.

«È vero che è in corso un’indagine», si legge in una dichiarazione resa da Shauntel Hudson, la matrigna della vittima, confermando l’esistenza di accertamenti giudiziari sul minore. Le autorità statunitensi stanno collaborando con l’FBI, competente per i reati commessi in acque internazionali da cittadini americani.

Le circostanze del decesso non sono ancora state chiarite. L’autopsia, disposta dalle autorità federali, dovrebbe fornire maggiori dettagli sulle cause della morte. Fonti investigative parlano di “segni compatibili con una colluttazione”, ma al momento non sono stati diffusi esiti ufficiali.

La Carnival Cruise Line, in una nota, ha espresso «profondo cordoglio» alla famiglia Kepner e ha assicurato la piena collaborazione alle indagini. «Il nostro equipaggio ha agito immediatamente dopo la segnalazione della scomparsa e ha fornito assistenza continua alle autorità competenti», ha dichiarato la compagnia.

La notizia ha sconvolto i passeggeri e l'equipaggio della nave, dove la giovane viaggiava con il padre, la matrigna e altri membri della famiglia. Chi la conosceva la descrive come una ragazza solare, appassionata di musica e viaggi, che aveva appena terminato il liceo e si preparava a iscriversi all'università.




