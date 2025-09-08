Muore a 19 anni nell’auto in fiamme dopo un incidente: fissati i funerali di Francesco Marrocco





Una tragedia ha colpito la comunità di Cassino e il vicino comune di San Giorgio a Liri: il diciannovenne Francesco Marrocco, noto per la sua passione per lo sport e il calcio, è deceduto in un drammatico incidente stradale. Il giovane stava tornando a casa dopo aver terminato il suo turno di lavoro presso un ristorante della zona, quando la sua auto, una Chevrolet Spark, ha perso il controllo. L’impatto contro un muro ha provocato il ribaltamento del veicolo, che è finito in un campo di ulivi e ha preso fuoco. Purtroppo, Francesco è rimasto imprigionato nell’auto in fiamme e non è stato possibile salvarlo.





I funerali del giovane si svolgeranno domani, martedì 9 settembre 2025, nella chiesa di Santa Maria della Valle, situata in via del Selvone 14 a Cassino, alle ore 15. La comunità locale si prepara a dare l’ultimo saluto a un ragazzo che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di chi lo conosceva.

Francesco Marrocco, diplomato lo scorso luglio presso l’Istituto Tecnico Industriale Ettore Majorana di Cassino, indirizzo Costruzione Aeronautica, era un giovane pieno di vita e valori. Oltre a giocare a calcio, si dedicava con grande impegno all’arbitraggio sportivo, dimostrando una passione autentica per il mondo dello sport. Il suo talento e la sua dedizione erano riconosciuti dai compagni di squadra e dagli amici del club calcistico locale di San Giorgio a Liri, dove militava.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione e dolore nella comunità. Numerosi i messaggi di cordoglio da parte di amici, colleghi e conoscenti. Tra questi, l’insegnante Don Francesco, che lo aveva seguito nel suo percorso scolastico, ha scritto un toccante messaggio sulla pagina della Parrocchia Sant’Antonio di Padova di Cassino: “Il tuo nome ha iniziato a risuonarmi dentro, come un’eco improvvisa e insistente. Poi è arrivata quella notizia ed è iniziato il tamtam degli ex alunni. In quel momento ho capito. Sei un fiore reciso troppo presto. Ti ho visto crescere tra i banchi, con quella tua timidezza disarmante e la luce buona negli occhi. Ti ho visto trasformarti: da studente curioso a giovane uomo pieno di valori. Oggi il dolore è grande. Mi sento più solo. Ma in mezzo a questo vuoto, c’è la certezza che il tuo passaggio su questa terra non è stato vano. Quando una vita così giovane si spegne, tutto si ferma. E allora capisci: siamo solo un soffio. Ma ci sono soffi che profumano d’eternità.”

Anche l’Istituto Ettore Majorana di Cassino ha voluto ricordare il suo neodiplomato con parole di affetto e stima: “La sua figura rimarrà impressa nella memoria e nel cuore dell’intera comunità scolastica, che ha avuto il privilegio di accompagnarlo nel suo percorso di crescita umana e formativa.”

Il mondo dello sport locale si è unito al cordoglio per la perdita di Francesco Marrocco. Società sportive, enti e giocatori hanno espresso il loro dolore per la scomparsa del giovane atleta, definendolo un ragazzo straordinario e pieno di entusiasmo. Un messaggio particolarmente significativo recita: “Oggi è una giornata di lutto. Un tragico incidente ci ha portato via questo ragazzo da tutti definito meraviglioso. Spero tanto che dopo la morte ci sia ancora vita, caro Francesco, per incontrarci ancora sui terreni di gioco.”

La tragedia ha scosso profondamente le comunità di Cassino e San Giorgio a Liri, unite nel dolore per una perdita così prematura. La famiglia, gli amici e i colleghi si stringono nel ricordo di un giovane che ha saputo lasciare un’impronta significativa nella vita di chi lo ha conosciuto.



