Muore a 97 anni una figura storica del secolo scorso: la sua frase è diventata di uso comune





Il 7 agosto 2025, Jim Lovell, icona dell’astronautica americana e comandante della storica missione Apollo 13, è venuto a mancare all’età di 97 anni nella sua abitazione a Lake Forest, Illinois. La NASA ha confermato la triste notizia, esprimendo il proprio omaggio al coraggio e all’eredità lasciata da un uomo che ha ispirato generazioni con le sue gesta.





Lovell è stato un pioniere dello spazio, la cui carriera è stata segnata da momenti di grande tensione e sfide straordinarie. Tra i ricordi più vividi della sua vita ci sono le esperienze vissute durante le missioni spaziali, in particolare il drammatico volo dell’Apollo 13, che doveva essere un allunaggio ma si trasformò in una lotta per la sopravvivenza. Durante quel volo, le sue abilità di comandante furono messe alla prova come mai prima. Le sue giornate erano segnate da procedure rigorose, comunicazioni precise e decisioni critiche in situazioni di emergenza.

Nonostante le avversità, Lovell si distinse per la sua capacità di mantenere la calma e di prendere decisioni rapide. Era un comandante che sapeva ascoltare il suo equipaggio e valutare le situazioni con lucidità, anche quando i dati telemetrici indicavano problemi gravi. La sua attitudine ha insegnato a molti che, anche se si può fallire un obiettivo, è possibile salvare la missione. Questo approccio ha ispirato non solo i suoi colleghi astronauti, ma anche le generazioni successive, che hanno imparato da lui l’importanza della resilienza e della capacità di affrontare le difficoltà.

Lovell era nato il 25 marzo 1928 a Milwaukee, Wisconsin, e la sua carriera nell’aviazione e nell’astronautica è iniziata prestissimo. Dopo aver servito come pilota della Marina degli Stati Uniti, fu selezionato come astronauta nel 1962. La sua prima missione spaziale fu Gemini 7 nel 1965, dove stabilì un record di durata nel volo spaziale. Successivamente, partecipò a Gemini 12 e Apollo 8, la prima missione che portò gli esseri umani attorno alla Luna.

Tuttavia, è stata la missione Apollo 13, lanciata il 11 aprile 1970, a consacrare il suo nome nella storia. Durante il volo, un’esplosione nel modulo di servizio mise in grave pericolo la vita dell’equipaggio e la missione stessa. Con un controllo preciso e una leadership ferma, Lovell e il suo equipaggio riuscirono a tornare sani e salvi sulla Terra, dimostrando che la determinazione e il lavoro di squadra possono superare anche le sfide più impegnative.

Dopo il rientro, Lovell divenne un simbolo di speranza e competenza, apparendo in numerosi programmi televisivi e documentari. La sua storia è stata anche adattata nel film “Apollo 13”, dove è stato interpretato dall’attore Tom Hanks. Questo film ha contribuito a mantenere viva la sua eredità e a far conoscere al pubblico le complessità e i rischi delle missioni spaziali.

Negli anni successivi, Lovell ha continuato a condividere la sua esperienza, partecipando a conferenze e scrivendo libri sulla sua vita e le sue avventure nello spazio. Era un sostenitore appassionato dell’educazione scientifica e ha ispirato molti giovani a intraprendere carriere nel campo della scienza e della tecnologia.

La NASA, nel rendere omaggio a Lovell, ha sottolineato come la sua vita e il suo lavoro abbiano avuto un impatto duraturo non solo sulla comunità spaziale, ma su tutta l’umanità. La sua capacità di affrontare le crisi e la sua dedizione alla missione hanno reso il mondo un posto migliore, ispirando innumerevoli persone a sognare e a credere nel potere della scienza.



