Muore durante un’esibizione a Nola la cantante lirica Maristella Mariani, aveva 48 anni





Il mondo artistico e musicale della provincia di Frosinone è in lutto per la prematura scomparsa di Maristella Mariani, 48 anni, originaria di Castrocielo. La cantante lirica, figura affermata nel panorama nazionale, è deceduta in seguito a un malore che l’aveva colpita nei giorni scorsi mentre era impegnata in un’attività operistica a Nola, nel Napoletano.





La scomparsa

Maristella è morta all’ospedale di Caserta, dove era stata ricoverata subito dopo il malore.

Ieri, nella chiesa di Santa Lucia a Castrocielo, la famiglia, l’intera comunità, amici e colleghi provenienti da tutta la provincia e oltre si sono riuniti per darle l’ultimo saluto. I colleghi musicisti e cantanti hanno accompagnato la cerimonia con un commosso tributo, ricordando un’artista capace di lasciare un segno profondo e che, con un ultimo gesto di generosità, continuerà a contribuire alla vita di altre persone.

La donazione degli organi

Per volontà della stessa Maristella, la famiglia ha autorizzato la donazione dei suoi organi. I suoi occhi azzurri continueranno così a donare luce e a contemplare la bellezza che lei stessa ha sempre cercato e rappresentato.

Docente all’Istituto Bragaglia di Frosinone, direttrice di coro e professionista molto stimata, Maristella Mariani lascia un grande vuoto. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia.

Il sindaco di Castrocielo, Gianni Fantaccione, ha scritto: «Oggi è un giorno triste per la nostra comunità. È venuta a mancare una voce del canto, una stella della musica, la nostra stella».

Anche il vescovo Gerardo Antonazzo ha espresso la propria vicinanza: «Profondo cordoglio nella diocesi per la morte di Maristella Mariani, nipote del sacerdote don Alberto e figura molto vicina alla comunità ecclesiale. Il suo legame con le parrocchie era segnato dal servizio svolto come soprano, attraverso il canto liturgico con cui esprimeva con passione la sua fede».



