Muore folgorata durante la doccia a Reggio Emilia: accanto a lei una stufetta elettrica





La scorsa notte, Solange Samantha Rizzetto, una ragazza di 28 anni di origini cubane, è stata trovata senza vita nel bagno della sua abitazione situata alla periferia di Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Secondo le prime informazioni raccolte, sembra che la giovane sia stata vittima di una scarica elettrica mentre si trovava sotto la doccia. Accanto al suo corpo, i soccorritori hanno rinvenuto una stufetta elettrica, la quale potrebbe essere stata la causa dell’incidente mortale, a seguito di un contatto con l’acqua.





L’allerta è scattata poco dopo le tre del mattino, quando un familiare ha trovato Rizzetto priva di sensi, riversa a terra nel bagno. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti un’ambulanza, un’auto medica e i vigili del fuoco di Guastalla. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale medico, per Solange non c’è stato nulla da fare: era già deceduta al momento dell’arrivo dei soccorsi.

I carabinieri hanno avviato un’inchiesta per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento, le indagini sembrano indirizzarsi verso l’ipotesi di una tragica fatalità. La salma della giovane è stata trasferita presso la camera mortuaria di Reggio Emilia, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non è escluso che venga disposta un’autopsia per determinare con precisione le cause del decesso.

Questo triste episodio ha suscitato preoccupazione e attenzione, evidenziando i rischi legati all’uso di apparecchi elettrici in ambienti umidi come il bagno. La sicurezza in casa è un tema cruciale, e questo incidente potrebbe servire da monito per l’importanza di adottare precauzioni adeguate quando si utilizzano dispositivi elettrici vicino all’acqua.

Le autorità locali hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa della giovane, che era conosciuta nella comunità. La tragedia ha colpito non solo la famiglia di Rizzetto, ma anche gli amici e i conoscenti, che hanno condiviso il loro dolore per la perdita di una persona giovane e piena di vita.

In situazioni come questa, è fondamentale che la comunità si unisca per supportare la famiglia della vittima in questo momento difficile. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda, e si spera che i risultati possano fornire risposte utili per evitare simili incidenti in futuro.

La morte di Solange Samantha Rizzetto rappresenta una tragica perdita per tutti coloro che la conoscevano. La sua storia è un richiamo alla necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica sui pericoli connessi all’uso di apparecchi elettrici in casa, specialmente in contesti in cui l’acqua è presente.

Le indagini continueranno a cercare di fare chiarezza su quanto accaduto, con l’obiettivo di garantire che vengano adottate misure preventive per ridurre il rischio di incidenti simili. La sicurezza domestica deve essere una priorità, e ogni tragedia come questa sottolinea l’importanza di prestare attenzione ai dettagli che possono fare la differenza tra la vita e la morte.



