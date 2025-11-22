Muore motociclista nel “globo della morte”: la tragedia in un video, dramma al circo a Sant’Anastasia





Un grave incidente si è verificato durante uno spettacolo dell’Imperial Royal Circus a Sant’Anastasia, nella zona vesuviana, dove un acrobata è morto e altri due sono rimasti feriti. La tragedia è avvenuta nel numero del “globo della morte”, un’attrazione che prevede l’esibizione di motociclisti che sfrecciano all’interno di una sfera metallica. Durante la performance, un motociclista ha perso il controllo e ha subito una caduta fatale, mentre gli altri due stuntman hanno tentato di evitarlo, ma si sono scontrati tra loro.





La voce dell’Imperial Royal Circus ha cercato di rassicurare il pubblico dicendo: «Signori, queste sono cose che succedono. È lo spettacolo dal vivo». Tuttavia, la situazione era ben più seria di quanto apparisse. I riflettori si sono accesi e l’atmosfera festosa ha lasciato spazio a un clima di angoscia e preoccupazione. I presenti hanno immediatamente compreso che qualcosa di grave era accaduto quando gli addetti al circo sono entrati nel globo. Le telecamere, inizialmente accese per immortalare l’azione, hanno continuato a riprendere il dramma che si stava consumando.

Un giovane stuntman cileno di 26 anni è stato trovato privo di vita all’interno della sfera, mentre un secondo acrobata, un uomo di 43 anni di origine messicana, è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale del Mare in condizioni critiche. Il terzo motociclista, anch’egli di 26 anni e colombiano, ha riportato ferite ma è risultato cosciente e in buone condizioni.

I soccorsi sono giunti rapidamente sul posto, insieme ai carabinieri, che hanno provveduto a evacuare gli spettatori, visibilmente sconvolti dall’accaduto. L’Imperial Royal Circus, che vanta una lunga storia iniziata nei primi anni del Novecento grazie a Arnaldo Dell’Acqua, è noto per le sue spettacolari esibizioni e per la presenza di oltre 100 animali esotici. È gestito come una tradizione familiare, un aspetto che evidenzia il legame profondo tra i membri della compagnia circense.

Il sindaco di Sant’Anastasia, Domenico Esposito, ha espresso il cordoglio della comunità locale per la tragedia avvenuta durante uno spettacolo che attirava molte famiglie, inclusi numerosi bambini. Ha dichiarato: “So che erano presenti tanti bambini, che hanno assistito a questa tragedia. Posso solo dire che questo circo era molto seguito ogni giorno, non ho visto i loro spettacoli, ma mi sembra molto attrezzato e presuppongo avessero tutte le autorizzazioni per fare uno spettacolo così pericoloso. Ci stringiamo al dolore delle famiglie coinvolte in questo tragico evento”.

Per quanto riguarda le condizioni dello stuntman messicano, dopo essere stato trasferito dall’Ospedale del Mare al San Giovanni Bosco, le notizie sono più rassicuranti. Gli accertamenti medici hanno indicato che le sue condizioni non destano preoccupazione. L’uomo era rimasto coinvolto nell’incidente dopo la caduta fatale del suo collega, cercando di evitarlo, ma finendo per scontrarsi con gli altri motociclisti.

Il numero del “globo della morte” è noto per la sua spettacolarità e per il rischio intrinseco, richiedendo abilità straordinarie e una perfetta coordinazione tra gli stuntman. Tuttavia, gli incidenti possono accadere, e questo tragico evento ha messo in luce i pericoli associati a tali esibizioni. La comunità circense è profondamente colpita dalla perdita di uno dei suoi membri, e il lutto si estende a tutti coloro che hanno assistito alla tragedia.

Mentre le indagini sull’incidente proseguono, la direzione del circo e le autorità competenti stanno esaminando le circostanze che hanno portato a questo drammatico evento. La sicurezza degli artisti e del pubblico è una priorità, e si spera che situazioni come queste possano essere evitate in futuro.



