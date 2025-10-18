Nancy Brilli e il racconto del trauma: “Non ho parlato per due anni, portavo la pagella al cimitero per mostrarla a mia madre”





Durante la rubrica “Ballando segreto”, Nancy Brilli ha aperto il suo cuore in un’intervista con Francesca Fialdini, rivelando dettagli intimi e toccanti sulla sua vita personale. L’attrice, attualmente concorrente nel programma “Ballando con le stelle” condotto da Milly Carlucci, ha parlato del trauma profondo che ha vissuto all’età di dieci anni, quando ha perso la madre. Questo evento ha segnato in modo indelebile la sua infanzia e ha avuto ripercussioni significative sulla sua vita.





Brilli ha descritto come, inizialmente, non riuscisse a credere alla realtà della perdita. “Quando mi portarono via di casa, non capivo cosa stesse succedendo”, ha raccontato. I suoi familiari, rendendosi conto che la madre stava per morire, decisero di allontanarla temporaneamente. “Mi hanno portata via di casa che era agli sgoccioli”, ha spiegato, sottolineando il dolore di quel momento. Affidata alle cure di una zia insieme a suo fratello, Nancy ha vissuto giorni di angoscia e confusione.

La tragedia si è concretizzata quindici giorni dopo, quando le fu comunicata la morte della madre. “Non ho voluto credere a quelle parole. Ho continuato a lottare per finire le scuole elementari e sostenere l’esame di quinta”, ha aggiunto. Tuttavia, la realtà colpì duramente quando le fu chiesto di portare la pagella al cimitero. “Volevo portare la pagella a mamma e mi hanno portata al cimitero. E non ho parlato per due anni”, ha confessato Brilli, evidenziando l’impatto devastante di quel momento.

L’attrice ha ammesso che il dolore di quella perdita è stato così intenso da indurla a rimuovere completamente il ricordo dell’evento. “Non mi ricordo niente, neanche sotto ipnosi. Non l’ho sognata neanche una volta”, ha spiegato, rivelando la profondità del suo trauma. Brilli ha riconosciuto che la sua mente ha messo in atto meccanismi di difesa per proteggersi dal dolore: “E infatti è stato cancellato, pensa che meccanismi che abbiamo. Lo so, è stato qualcosa di enorme”.

Questa esperienza ha avuto un impatto duraturo sulla sua vita e sulla sua personalità. La mancanza della madre ha influenzato le sue relazioni e il suo modo di affrontare le sfide. Per Nancy Brilli, il ricordo della madre è sempre presente, ma l’elaborazione del lutto è stata un processo lungo e complesso. La sua testimonianza offre uno spaccato della sua vita, mettendo in luce le difficoltà che ha affrontato e come queste abbiano plasmato la sua identità.

L’intervista con Fialdini ha permesso a Brilli di condividere non solo il suo dolore, ma anche il percorso di guarigione che ha intrapreso negli anni successivi. La sua abilità di affrontare il passato e di parlarne apertamente rappresenta un passo importante nella sua vita. “Ho rimosso completamente”, ha ribadito, ma è chiaro che il ricordo della madre rimane una parte fondamentale della sua esistenza.

La partecipazione a “Ballando con le stelle” rappresenta anche un’opportunità per Brilli di esprimere se stessa in un contesto diverso, lontano dal dramma della sua infanzia. La danza e la performance possono essere visti come un modo per superare il dolore e per celebrare la vita, un tema ricorrente nella sua narrazione.



