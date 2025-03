Napoli, un malore lo fa schiantare contro le vetture in sosta: scompare portiere di Materdei

Un tragico incidente ha scosso il centro di Napoli questa mattina, lunedì 17 marzo 2025, quando un uomo, portiere del quartiere Materdei, ha perso il controllo della sua vettura a causa di un malore. L’episodio è avvenuto attorno alle ore 8:00 in via Santa Teresa degli Scalzi, non lontano dal Museo Archeologico Nazionale. Secondo le informazioni raccolte da fonti qualificate, l’uomo è deceduto mentre veniva trasportato in ambulanza verso il pronto soccorso.





Le prime ricostruzioni indicano che la vittima, mentre era alla guida della propria auto, potrebbe aver subito un infarto, che ha causato la perdita di controllo del veicolo. La vettura ha quindi impattato contro alcune auto in sosta e un autobus. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, ma gli investigatori ritengono che si sia trattato di cause naturali. Non è chiaro se il decesso sia avvenuto a bordo del veicolo o durante il trasporto in ambulanza.

Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, coordinati dal Comandante Generale Ciro Esposito. L’ambulanza del 118 è giunta rapidamente sul posto, prestando i primi soccorsi all’uomo prima di trasportarlo in ospedale. Nonostante gli sforzi, purtroppo, il portiere non è sopravvissuto.

La comunità del quartiere Materdei è rimasta profondamente colpita dalla notizia. Carlo Restaino, consigliere della III Municipalità, ha espresso il suo cordoglio, affermando: “Una bravissima persona – sono profondamente addolorato per la grave perdita e mi stringo ai familiari in questo momento di lutto e di dolore”. La vittima era ben voluta e rispettata nella sua comunità, un padre di famiglia che lascia un vuoto incolmabile tra i suoi cari e i residenti del quartiere.

La Polizia Locale sta attualmente lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente, raccogliendo testimonianze e analizzando le prove disponibili. Le autorità hanno sottolineato l’importanza di comprendere le circostanze che hanno portato a questo tragico evento, per garantire che simili incidenti possano essere evitati in futuro.

Il malore che ha colto l’uomo mentre si trovava alla guida della sua auto ha sollevato interrogativi sulla salute e la sicurezza degli automobilisti. Gli esperti avvertono che situazioni simili possono verificarsi in qualsiasi momento, e raccomandano di prestare attenzione ai segnali del corpo e di non sottovalutare eventuali sintomi di malessere.

L’incidente ha suscitato una reazione emotiva anche tra i passanti, che hanno assistito alla scena. La rapidità con cui i servizi di emergenza sono intervenuti ha ricevuto riconoscimenti, ma il risultato finale ha lasciato tutti in uno stato di shock e tristezza. La comunità di Napoli si unisce nel dolore per la perdita di un uomo che, secondo le testimonianze, era un lavoratore instancabile e una persona di grande valore.