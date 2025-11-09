ncidente mortale sulla tangenziale sud di Bergamo, a Stezzano: tre vittime e numerosi feriti





Grave incidente questa mattina, intorno alle 7.30, sulla tangenziale sud di Bergamo, nei pressi di Stezzano. Nel violento impatto, che ha coinvolto due automobili e un furgoncino, hanno perso la vita tre persone: si tratta di uomini di 23, 62 e 64 anni. Almeno altre tre persone sono rimaste ferite.





Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe avvenuto frontalmente tra due dei veicoli coinvolti. L’impatto è stato talmente violento da non lasciare scampo ai due conducenti, deceduti sul colpo. Una terza vittima, estratta in condizioni critiche dai vigili del fuoco, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è poi deceduta poco dopo il ricovero.

Sul posto sono immediatamente intervenuti diversi mezzi del 118, le pattuglie dei carabinieri di Bergamo e le squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di soccorso e nel recupero dei feriti. Gli stessi pompieri hanno collaborato con il personale sanitario nei tentativi di rianimazione, viste le condizioni particolarmente gravi di alcune delle persone coinvolte.

Il traffico nella zona è andato completamente in tilt. La statale 470dir “della Val Brembana” è stata temporaneamente chiusa all’altezza del chilometro 13, nei pressi di Stezzano, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

In una nota, l’Anas ha comunicato che “per cause in corso di accertamento si è verificato un incidente tra due veicoli e una persona è deceduta. Il traffico viene deviato con indicazioni in loco”. Le squadre di Anas e le forze dell’ordine restano impegnate nella gestione della viabilità e nel ripristino della normale circolazione.



