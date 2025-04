Negli anni ’90 era una stella e incantava il pubblico con la sua bellezza: oggi i suoi fan fanno fatica a riconoscerla

Quando nel 1991 uscì il film “Terminator 2: Il giorno del giudizio”, gli spettatori di tutto il mondo rimasero colpiti dalla straordinaria trasformazione del personaggio di Sarah Connor.





Da semplice cameriera fragile, Sarah si trasformò in un’eroina determinata e temprata, pronta a combattere per il futuro dell’umanità. Questo ruolo portò Linda Hamilton alla fama internazionale, consacrandola come una delle attrici più iconiche della sua generazione.

Con il passare degli anni, però, molte cose sono cambiate.

Dopo il successo di “Terminator 2”, Linda ha iniziato a comparire sempre meno sul grande schermo. La vita mondana e scintillante di Hollywood non faceva per lei.

In diverse interviste ha parlato apertamente delle sue difficoltà personali, incluso il lungo percorso affrontato per convivere con un disturbo mentale. Questo ha influenzato profondamente la sua carriera e anche la sua sfera privata.

Col tempo, Linda Hamilton è cambiata molto anche dal punto di vista fisico. L’età si è fatta sentire, ha preso peso ed è praticamente scomparsa dai riflettori.

Molti fan sono rimasti sorpresi nel rivederla dopo tanto tempo: l’attrice sembrava molto diversa rispetto all’immagine scolpita nella memoria degli anni ’90. Tuttavia, Linda non ha mai nascosto il suo naturale processo di invecchiamento, sostenendo con fermezza che l’età fa parte della vita e va accettata.

Nel 2019 è tornata inaspettatamente a vestire i panni del suo personaggio più celebre nel film “Terminator: Destino Oscuro”. All’epoca aveva già superato i 60 anni, e il suo ritorno è stato accolto con entusiasmo dai fan di tutto il mondo.

Nonostante la gioia di essere tornata sul set, l’attrice ha confessato di non sentirsi più a suo agio sotto i riflettori e ha ammesso che difficilmente tornerà a recitare in futuro.

Oggi Linda Hamilton conduce una vita tranquilla e riservata, lontana dalla scena cinematografica. Rilascia raramente interviste, non partecipa ad eventi mondani e sembra aver trovato serenità nella solitudine.