Nel mio 80° compleanno sono andato a trovare mia figlia, ma lei non mi ha fatto entrare in casa

Una sorpresa per un padre

Riccardo tamburellava nervosamente con le dita sul volante mentre guidava. Deirdre, sua figlia, veniva a trovarlo ogni Ringraziamento, ma quel rituale si era interrotto dopo il funerale di sua moglie, quattro anni prima. Ora, il loro rapporto si limitava a occasionali telefonate.

Era deciso a cambiare le cose. Questo era il suo ottantesimo compleanno e voleva trascorrerlo con l’unica figlia che aveva. Quando arrivò davanti alla sua casa, fece un respiro profondo e bussò alla porta, con le braccia aperte.

“Surpresa!” esclamò con un ampio sorriso.

Gli occhi di Deirdre si spalancarono per lo shock. “Papà? Cosa ci fai qui?” chiese, con le lacrime che le scorrevano sul viso.

L’entusiasmo di Riccardo svanì rapidamente. “Sono venuto a festeggiare il mio compleanno con te… gli ottant’anni!” La sua voce si abbassò. “Tesoro, cosa c’è che non va? Perché stai piangendo?”

Deirdre si asciugò le lacrime e forzò un piccolo sorriso. “Non è niente. Semplicemente… non ti aspettavo, e non è un buon momento. Ho molte cose da fare con il lavoro. Ti chiamo più tardi e ci facciamo una cena, ok?”

Detto questo, chiuse la porta.

Riccardo rimase in silenzio, sbalordito e con il cuore a pezzi. Ma qualcosa non andava—lo sentiva.

Una scoperta inquietante

Deciso a non andarsene senza risposte, Riccardo si allontanò dalla porta ma non si allontanò troppo. Si avvicinò con cautela a una finestra sul lato della casa, spingendosi per guardare all’interno.

Dentro, due uomini dall’aspetto minaccioso erano in salotto con Deirdre.

“Chi era quello?” chiese uno di loro, con voce roca.

“Nessuno,” rispose Deirdre, la voce tremante. “Un ragazzo del vicinato che stava facendo uno scherzo.”

L’altro uomo incrociò le braccia. “Torniamo al lavoro. Sei sei mesi indietro sul tuo prestito, Deirdre. Il signor Marco sta perdendo la pazienza.”

“Ho solo bisogno di più tempo! Il lavoro riprenderà in inverno!” supplicò.

“Il tempo è l’unica cosa che non hai, tesoro,” disse l’uomo con un sorriso beffardo. Tirò fuori una pistola e la puntò contro di lei. “Le persone che devono soldi al signor Marco non vivono a lungo. Finiscono per diventare cibo per i pesci…”

Riccardo rimase congelato, il cuore che batteva all’impazzata.

Dopo un momento di tensione, l’uomo sospirò e rimise la pistola nella cintura. “Cerca in casa,” ordinò. “Vedi se ha qualcosa di valore che possiamo prendere.”

Mentre gli uomini rovistavano in casa, Deirdre crollò sul pavimento, singhiozzando. Riccardo serrò i pugni. Sua figlia era in serio pericolo e doveva fare qualcosa.

Una scommessa disperata

Riccardo seguì gli uomini mentre caricavano elettrodomestici rubati sulla loro auto e partivano. Li seguì fino a un vecchio edificio in mattoni a due piani, nel centro della città, che sembrava un vecchio bar.

Fece un respiro profondo e entrò.

Un gruppo di uomini era seduto attorno a un grande tavolo, e uno di loro, un uomo ben vestito con una cicatrice profonda sopra l’occhio sinistro, si alzò.

“Siamo chiusi,” ringhiò. “Torna più tardi.”

“**Sono qui per il debito di Deirdre,” disse Riccardo con fermezza.

L’uomo cicatricato sorrise. “Un buon samaritano, eh? Lei ha preso in prestito 80.000 euro per la sua attività, promettendo di restituirli con i profitti. Ma non ha guadagnato nemmeno un centesimo.”

Riccardo inghiottì a fatica. “Ho 20.000 euro di risparmi.”

L’uomo scoppiò a ridere. “Quella cifra è solo una frazione di quello che deve. Ma c’è qualcosa che puoi fare per coprire la differenza.”

Riccardo si irrigidì. “Cosa devo fare?”

L’uomo si piegò in avanti. “Abbiamo problemi a spostare della ‘merce’ attraverso il confine canadese. Un vecchio come te non susciterebbe sospetti. Se attraversi il confine con una delle nostre auto, considereremo il debito saldato.”

Riccardo non aveva scelta. Accettò.

La fuga

Quella notte, Riccardo guidò verso il confine. Si fermò a una stazione di servizio, solo per sentire un cane poliziotto abbaiare aggressivamente da una macchina della pattuglia.

C’era qualcosa dentro il veicolo.

Il panico lo pervase. Saltò di nuovo nella macchina e partì a tutta velocità, zigzagando nel traffico mentre le sirene suonavano dietro di lui. Svoltò su una strada sterrata, ma il suo percorso lo portò su un stretto strapiombo sopra un fiume.

La macchina scivolò. Il muso si abbassò in avanti. L’acqua sommerse il cofano.

Riccardo fece un respiro profondo e spinse la porta contro la pressione dell’acqua che saliva. Con un calcio deciso, nuotò verso la superficie, ansimando per l’aria mentre raggiungeva la riva del fiume.

Era scappato, ma non era ancora al sicuro.

Il sacrificio di un padre

Riccardo fece autostop per tornare a casa e andò direttamente in banca. “Ho bisogno di ipotecare la mia casa,” disse al banchiere. “E ho bisogno dei soldi subito.”

Nel pomeriggio tornò al club con una borsa piena di soldi. Appena entrò, Deirdre corse verso di lui.

“Papà, aspetta! Non affrontarli da solo. Non so come tu abbia scoperto il mio debito, ma io sono con te.”

Entrarono insieme.

Riccardo mise la borsa sul tavolo. “Ecco 80.000 euro—più 15.000 euro per la macchina che ho perso nel fiume.”

Il viso di Marco si contorse per la rabbia. “Pensi che 15.000 euro coprano una spedizione da 100.000 euro? Non basta nemmeno a coprire quello che devi.”

Tirò fuori la pistola e la puntò contro Deirdre.

Riccardo si mise davanti a lei. “No! Prendimi invece!”

Prima che Marco potesse premere il grilletto, le sirene risuonarono all’esterno. La polizia irruppe nel locale, con le pistole pronte. Marco cercò di fuggire, ma fu catturato.

Riccardo e Deirdre erano al sicuro.

Una seconda possibilità

Seduti sul retro di un’ambulanza, Riccardo teneva le mani di Deirdre. “Perché non sei venuta da me per chiedere aiuto?”

Le lacrime le riempirono gli occhi. “Non volevo che pensassi che ero un fallimento.”

Riccardo le accarezzò dolcemente il viso. “Non sei un fallimento. Hai preso un rischio, e non è andato come speravi. Ma dovevi fidarti di me per aiutarti. Ho perso tua madre—non posso perdere anche te.”

Deirdre scoppiò in lacrime tra le sue braccia. “Ti voglio bene, papà. Mi dispiace tanto.”

“Va tutto bene, tesoro,” sussurrò Riccardo. “Andrà tutto bene.”

