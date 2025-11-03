Neonato di 9 mesi muore dopo essere stato aggredito da un cane in casa: tragedia in Galles





Una tragedia ha colpito la piccola comunità di Rogiet, un villaggio situato nel Monmouthshire, in Galles, dove un neonato di soli nove mesi è morto a seguito di un attacco da parte di un cane. L’incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 18:00, quando la polizia del Gwent è intervenuta in un’abitazione di Crossway dopo aver ricevuto segnalazioni riguardanti un’aggressione. Nonostante l’immediato intervento dei servizi di emergenza, il bambino è stato dichiarato morto sul posto.





Il cane coinvolto nell’incidente è stato sequestrato e rimosso dalla residenza. Le autorità hanno avviato un’indagine per comprendere la dinamica dell’attacco e stabilire eventuali responsabilità. Il sovrintendente capo John Davies ha rilasciato una dichiarazione, esprimendo comprensione per le preoccupazioni della comunità e invitando tutti a evitare speculazioni durante le indagini. “Comprendiamo le preoccupazioni della comunità – ha affermato Davies – ma chiediamo a tutti di evitare speculazioni mentre proseguono gli accertamenti.” La polizia ha anche sottolineato l’importanza di mantenere rispetto e discrezione, evidenziando il potenziale impatto emotivo che la vicenda può avere sui familiari e sugli amici del neonato. “I nostri pensieri sono con loro in questo momento terribilmente difficile”, si legge nel comunicato ufficiale.

In risposta all’emergenza, sono intervenuti anche i servizi d’emergenza gallesi, che hanno inviato un’unità di risposta avanzata, un paramedico specializzato, un responsabile operativo e un’ambulanza di soccorso. Questi sono stati supportati da un team specializzato per interventi in aree pericolose, dimostrando l’urgenza e la serietà della situazione.

L’incidente ha scosso profondamente la comunità di Rogiet, portando a una riflessione sulle misure di sicurezza relative alla presenza di animali domestici, in particolare in situazioni in cui sono coinvolti bambini piccoli. Le autorità locali hanno ribadito l’importanza di garantire la sicurezza in casa, soprattutto quando ci sono neonati o bambini piccoli.

Questo tragico evento non è isolato; in passato si sono verificati incidenti simili che hanno sollevato interrogativi sulla gestione e il controllo degli animali domestici. Le statistiche mostrano che gli attacchi da parte di cani possono avere conseguenze devastanti, e la comunità è ora chiamata a riflettere su come prevenire simili tragedie in futuro. Le indagini in corso cercheranno di chiarire se ci siano state negligenze da parte dei proprietari del cane o se ci siano stati fattori esterni che hanno contribuito all’aggressione.

Mentre le autorità continuano a raccogliere informazioni e testimonianze, la comunità è in lutto per la perdita di un bambino così giovane. Le reazioni da parte dei residenti di Rogiet sono state di shock e incredulità, con molti che esprimono il loro cordoglio per la famiglia colpita da questa tragedia. Il sindaco del villaggio ha anche rilasciato una dichiarazione, esprimendo la sua solidarietà alla famiglia del neonato e sottolineando la necessità di affrontare seriamente la questione della sicurezza degli animali domestici.



