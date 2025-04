New York, uomo trovato a fare sesso con un cadavere in metropolitana

Un episodio inquietante si è verificato mercoledì scorso sulla metropolitana di New York, dove un uomo è accusato di aver abusato sessualmente di un cadavere. L’incidente è avvenuto su un treno R in direzione sud, vicino alla stazione Whitehall Street, a Manhattan, intorno a mezzanotte e venti. Secondo quanto riportato dalla polizia, un individuo non identificato ha avuto un rapporto sessuale con un uomo deceduto, il quale era morto per cause naturali poco prima dell’accaduto. La scena è stata catturata dalle telecamere di sorveglianza presenti nel treno.





Le forze dell’ordine non hanno fornito ulteriori dettagli sull’identità della vittima o dell’aggressore, ma hanno diffuso immagini del sospetto, descritto come un uomo con uno zaino nero, una felpa gialla con cappuccio e jeans. Un volantino distribuito ai lavoratori del trasporto pubblico ha specificato che il soggetto è accusato di aver avuto rapporti sessuali con “un cadavere umano”. L’uomo, identificato come Carlos Garcia, 51 anni, residente nel Bronx, è attualmente ricercato per atti di violenza sessuale su un corpo privo di vita.

Secondo le autorità, Garcia è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza mentre rubava oggetti dalle tasche della vittima prima di consumare l’atto sessuale e fuggire. La gravità della situazione ha suscitato un’ondata di shock e indignazione tra i cittadini e i funzionari della città.

Ma le stranezze non finiscono qui. Circa un’ora prima che Garcia fosse ripreso, un’altra persona, una donna, si era avvicinata al cadavere. Anche in questo caso, le telecamere a bordo del treno hanno registrato la scena. Nei filmati, si può osservare la donna, vestita con una felpa gialla con cappuccio, pantaloni neri e un cappellino da baseball nero, mentre rovista nelle tasche dell’uomo deceduto.

Al momento, le autorità ritengono che la vittima sia morta per cause naturali prima che i crimini avvenissero. Questo incidente ha sollevato interrogativi non solo sulla sicurezza all’interno dei mezzi pubblici, ma anche sulle condizioni in cui versano alcune persone in situazioni vulnerabili.

La polizia sta attualmente indagando sull’accaduto e ha invitato chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti. Le indagini si concentrano non solo sull’identificazione di Garcia, ma anche sulla donna coinvolta nell’incidente. Gli agenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza per raccogliere ulteriori prove e chiarire la dinamica dei fatti.

Questo episodio ha suscitato un acceso dibattito sulla sicurezza nella metropolitana di New York, un sistema di trasporto che serve milioni di passeggeri ogni giorno. Molti cittadini hanno espresso preoccupazione per la mancanza di sicurezza e per il fatto che simili atti di violenza possano verificarsi in un luogo pubblico. La polizia ha assicurato che stanno intensificando le misure di sicurezza e monitorando da vicino le stazioni e i treni per garantire la sicurezza dei passeggeri.

Inoltre, l’incidente ha portato alla luce questioni più ampie riguardanti la salute mentale e il benessere delle persone che vivono in strada o che si trovano in situazioni precarie. Le autorità locali sono chiamate a riflettere su come affrontare queste problematiche e garantire che tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro situazione, possano sentirsi al sicuro e protetti.