Nikita Pelizon sottoposta a intervento al cuore, il particolare curioso nelle foto dall’ospedale: “Tranquilli, non ho fatto un cambio di sesso”

Qualche giorno fa, Nikita Pelizon aveva condiviso su Instagram la notizia del suo imminente intervento chirurgico al cuore. Ricoverata in ospedale, ha spiegato ai suoi follower il motivo dell’operazione: un attacco ischemico subito nel maggio 2024. Ora, l’ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato nuovi scatti dall’ospedale per fornire un aggiornamento sulle sue condizioni di salute, rivelando un particolare che non è passato inosservato: “Sereni, non ho cambiato sesso”.





In uno dei post, Nikita ha esordito con un messaggio di gratitudine verso il polo cardiologico di San Donato, dove è stata trattata. “Ora a me spetta un bel riposo forzato… e tanto amore. Ringrazio il polo cardiologico di San Donato per avermi coccolata e trattata con estrema cura”. Le immagini mostrano Nikita nel suo letto d’ospedale, con il catetere ben visibile, e la sua affermazione mira a dissipare ogni dubbio riguardo alla sua situazione.

In aggiunta, ha voluto ringraziare i suoi sostenitori per il supporto ricevuto: “Grazie dei fiori e di tutti i vostri messaggi #nikiters e commenti qui sui social. Sono felice che molti di voi mi abbiano scritto dicendomi di aver preso coraggio per fare accertamenti e controlli dati i sintomi simili”. Ha anche notato come alcuni follower abbiano chiesto informazioni sui medici menzionati durante una diretta.

Nikita ha poi riflettuto sull’importanza di ascoltare il proprio corpo, sottolineando che è fondamentale prendersi cura di sé stessi. “Il nostro corpo può darci dei segnali ma sta a noi essere pronti a coglierli e amarci al punto da superare le nostre paure, obbligandoci anche a stoppare la nostra vita per metterci al primo posto”. Ha anche ringraziato gli amici che l’hanno visitata, affermando: “L’unione fa la forza. Ps. Mamma e papà abbiamo un nuovo ricordo di famiglia, ma senza catetere”.

A inizio febbraio, durante un’intervista a Verissimo, Nikita Pelizon aveva già parlato delle sue difficoltà di salute dopo la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello. “Non sapevo cosa avevo. Mi tremavano le gambe, mi girava la testa, capivo che c’era qualcosa che non andava. Ho un problema al cuore”, aveva rivelato a Silvia Toffanin. Aveva anche descritto i sintomi che l’avevano portata a scoprire il suo problema cardiaco: “Avevo perdite di memoria. Forse è stato il problema che ho al cuore a causarmi un’ischemia lo scorso maggio (2024, ndr), a cui si è aggiunto lo stress che non ha facilitato le cose”.

Con l’operazione, Nikita spera di risolvere i suoi problemi di salute. Come ha dichiarato nel talk show di Canale 5, “le cose dovrebbero sistemarsi”. La sua esperienza ha colpito molti, e il suo messaggio di incoraggiamento ha spinto alcuni fan a intraprendere controlli medici per i sintomi simili a quelli da lei descritti.

Nikita Pelizon rappresenta un esempio di resilienza e determinazione, affrontando con coraggio una situazione complessa e delicata. La sua trasparenza nel condividere la propria esperienza e il suo percorso di recupero ha toccato il cuore di molti, dimostrando che anche in momenti difficili è possibile trovare supporto e forza nella comunità.

Con il passare dei giorni, l’ex gieffina continua a ricevere affetto e sostegno dai suoi fan, i quali si sono mobilitati per inviarle messaggi di incoraggiamento. La sua storia serve a ricordare l’importanza di prendersi cura di sé e di non ignorare i segnali del proprio corpo, un messaggio fondamentale in un’epoca in cui la salute mentale e fisica è più importante che mai.