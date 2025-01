Nikita Pelizon svela cosa è accaduto con Helena Prestes dopo l’uscita dal Grande Fratello: dalla notte insieme in hotel al confronto sui social

Durante la puntata del Grande Fratello del 16 gennaio 2025, Helena Prestes è tornata nella Casa per confrontarsi con Lorenzo Spolverato, con il quale aveva vissuto un rapporto di complicità all’inizio del programma. Il loro legame, però, si era trasformato in una serie di alti e bassi, culminati in un atteggiamento di disinteresse e frustrazione. Dopo aver avuto un confronto con Lorenzo, Helena, visibilmente delusa, ha accusato l’ex compagno di averle mentito e manipolato, dicendo: “Tu ami soltanto te stesso”.





La notte dopo l’uscita dal Grande Fratello

Dopo la sua eliminazione dalla Casa, Helena Prestes è stata raggiunta da Nikita Pelizon, ex concorrente del Grande Fratello VIP, con cui ha condiviso la prima notte fuori dal programma. Nikita ha raccontato in un’intervista a Superguidatv di aver aiutato Helena a sistemare le sue cose in hotel. Le due hanno chiacchierato fino alle 5 del mattino e poi hanno dormito insieme, un momento di supporto e vicinanza per l’ex concorrente del Grande Fratello.

Le polemiche sul televoto e il futuro di Helena

Nikita ha anche discusso delle polemiche legate al televoto, che hanno suscitato un acceso dibattito sui social. Secondo Nikita, Helena ha visto fuori dalla Casa chi fosse il favorito del pubblico e ha compreso il suo ruolo nell’edizione, anche se ora è difficile pensare che rientri nel programma. “Ha capito quanto fosse potente come concorrente”, ha detto Nikita, lasciando intendere che le dinamiche fuori dalla Casa sono molto diverse da quelle all’interno.

Il futuro di Helena nel Grande Fratello sembra quindi incerto, ma la sua presenza continua a generare discussioni e riflessioni tra il pubblico e gli ex concorrenti del programma.