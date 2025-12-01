Nikita Perotti parla di Delogu: “Mi sento fortunato, ho vinto quando l’ho conosciuta”





Delogu e Perotti a Ballando con le stelle vanno oltre il lavoro: lo hanno chiarito più volte. Oggi, 1 dicembre, durante La Volta Buona, lui ha spiegato quanto lei conti nella sua vita. Le sue parole raccontano tutto.





Le parole di Nikita Perotti

Interrogato sul loro rapporto, Perotti ha spiegato di non sentirsi soltanto il suo ballerino o coreografo, ma di essere stato un supporto importante per lei nel suo momento delicato, subentrato dopo la morte improvvisa del fratello per un incidente. “L’ho fatto perché ci tengo tantissimo ad Andrea – ha raccontato – mi ritengo fortunato ad averla nella mia vita, mi sta insegnando tanto. Mi sentivo in dovere di starle accanto, anche perché io avevo bisogno di stare con lei. È una persona fantastica, bellissima, magnifica e farò di tutto, sempre, per farle tornare il sorriso in qualsiasi momento”.

Un pensiero sincero, legato pure ai video delle ultime ore in tv: i due erano allegri, durante le prove come sul set di Ballando con le Stelle. Quando gli han chiesto se volesse assolutamente la vittoria, Nikita non ci ha girato intorno: “Io corro sempre verso il massimo… però dopo quel che fa Andrea, e quel che ha affrontato, lui lo merita davvero. Poi sai? Per me la vera conquista è stata incontrarla, fin dal primo istante”.

La storia secondo Delogu: «Boh, non ho idea di che fine faremo»

Tempo fa, sempre Andrea Delogu aveva descritto Perotti come uno che era finito dritto tra le persone care. Anche se non ha mai detto chiaramente che c’è qualcosa di più, ha confessato: “Boh, chissà cosa diventeremo… però quando danziamo insieme ridere è garantito, ed è roba fondamentale per me”. I due sembrano sulla stessa lunghezza d’onda, tanto che pure i giudici lo vedono – infatti li hanno spesso premiati bene grazie a questa intesa che poi si vede pure nei movimenti.



