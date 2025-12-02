Non ce l’ha fatta la piccola Lavinia: a soli 3 anni ha combattuto contro un tumore, Bari si era unita per lei





Non ce l’ha fatta la piccola Lavinia Luciani, la bimba di tre anni di Bari affetta da un tumore maligno al cervello per la quale, qualche mese fa, i genitori avevano lanciato una raccolta fondi per poterla far curare all’estero che, in sole 24 ore, era arrivata al traguardo dei 97mila e 680 euro.





A dare la triste notizia alla gente sui social è stata la consigliera di Municipio III, Chiara Riccardi. «Diventerai l’angelo più dolce, piccola Lavinia – ha detto -.».

Aspettavo, anche se non aveva senso, che succedesse qualcosa di buono. Cercavo un modo migliore per te, solo per te, nient’altro. Tengo dentro il petto i tuoi occhi teneri, dove bastava guardare e svanire. Ripensandoti vedo quelle smorfie strane mentre dormivi col sedere sollevato. L’anno scorso vorrei dimenticarlo del tutto, non vedere più quello sguardo che piano svaniva. La bimba, Lavinia, stava peggio giorno dopo giorno, finché è mancata prima di partire.

Il viaggio negli Stati Uniti, a New York, dove avrebbero provato il trattamento con Cyberknife, non c’è stato. Tante persone avevano raccolto fondi per aiutare i genitori, pronte a pagare ogni costo.



