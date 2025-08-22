Non ha avuto dubbi”. Mara Venier, dopo lo scontro il ritorno clamoroso a Domenica In





La nuova stagione televisiva di Rai 1 si prepara a partire e tra i programmi più attesi torna Domenica In, lo storico contenitore di intrattenimento che da anni accompagna il pubblico del pomeriggio. Secondo quanto riportato da DiPiùTv e ripreso dal Messaggero, la conduzione resterà nelle mani di Mara Venier, che rinnova così il suo legame con la trasmissione. La novità più significativa riguarda però la presenza di un volto maschile al suo fianco: Teo Mammucari, che entra ufficialmente a far parte del cast dopo il rifiuto di Gabriele Corsi. L’intesa non sarebbe ancora formalizzata da un contratto, ma la decisione viene data come ormai definitiva.





La scelta sorprende molti osservatori, soprattutto ricordando i rapporti turbolenti tra i due protagonisti. Risale infatti al 2017 il noto scontro avvenuto nello studio di Tu sì que vales, quando Mammucari, giudice del programma, ebbe un acceso confronto con Venier, allora presidente della giuria popolare. Le battute pungenti del conduttore esasperarono la collega, che non esitò a rimproverarlo duramente davanti alle telecamere. La tensione raggiunse un punto tale da spingerla ad abbandonare lo studio. Solo l’intervento di Maria De Filippi riportò la calma, ma nei giorni successivi il gelo tra i due rimase evidente.

Col passare del tempo, tuttavia, la situazione si è ammorbidita. Nel 2021, Mara Venier aveva già invitato Teo Mammucari a Domenica In, ricordando quell’episodio con ironia e definendolo un momento che, seppur difficile, aveva contribuito allo spettacolo. Lui, con altrettanto spirito, aveva ammesso che le loro schermaglie erano nate quasi per gioco, aggiungendo che l’assenza della conduttrice si era fatta sentire. Quell’incontro segnò un punto di svolta nei loro rapporti, che da allora hanno preso una piega più distesa.

Un ulteriore segnale della ritrovata sintonia si era visto in una recente puntata del programma, quando i due si erano lasciati andare a un siparietto scherzoso su un presunto flirt tra Mammucari e Elisabetta Ferracini, figlia della conduttrice. Con tono ironico, Venier aveva detto: “Mi ci manca solo uno come te in famiglia”, battuta che aveva strappato sorrisi al pubblico. La replica non si era fatta attendere: il conduttore aveva subito chiarito, sempre in chiave ironica, che tra lui ed Elisabetta esisteva soltanto un rapporto di amicizia. Un gioco leggero che oggi appare come un’anticipazione della complicità che caratterizzerà la prossima stagione.

La presenza di Mammucari rappresenta un cambiamento importante per lo storico programma, che si prepara a proporre al pubblico un’edizione rinnovata. L’affiancamento al volto simbolo di Domenica In è stato fortemente voluto dalla stessa Mara Venier, che ha dato il suo consenso convinta dell’energia e del contributo che il conduttore potrà portare al format.

Accanto a questa novità, la produzione sta lavorando anche a un ampliamento del cast. Tra i nomi che circolano con insistenza figurano quello di Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, che dovrebbe curare una finestra dedicata all’attualità e alla politica, e quello di Enzo Miccio, esperto di costume e stile molto seguito dal pubblico televisivo. L’obiettivo è quello di arricchire la trasmissione con contenuti diversificati, mantenendo però lo spirito che l’ha resa uno dei programmi più longevi e apprezzati della televisione italiana.

La conferma di Mara Venier al timone di Domenica In rappresenta una continuità voluta da Viale Mazzini, che punta sulla popolarità della conduttrice e sul suo rapporto consolidato con il pubblico. L’arrivo di Teo Mammucari apre invece a una nuova fase, frutto di un percorso che ha trasformato un vecchio contrasto in una collaborazione professionale stabile.



