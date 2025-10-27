​​


FacebookWhatsApp

“Non ho parole per descrivere quello che ho provato oggi”: donne consegnano bambole ad anziani affetti da demenza e Alzheimer

Emanuela B.
27/10/2025
Add comment
FacebookWhatsApp


“Posso prometterti che, qualunque cosa tu abbia ricevuto per San Valentino, il mio è stato molto più grande e bello di qualsiasi cosa tu possa immaginare. Qualche settimana fa, ti ho parlato della mia cara amica e collega Sandy Cambron, che ha dato alla luce dei bambini a mia madre e alla sua coinquilina. Oggi ha fatto nascere 28 bambini e quattro cuccioli per l’intera unità della mamma.
due donne nel corridoio che tengono in mano grandi carlini di peluche con due carrelli pieni di bambole e beagle di peluche davanti a loro
Shannon Gray Blair

La suocera di Sandy è morta per complicazioni dovute all’Alzheimer. Lei e suo marito Wayne l’hanno sepolta insieme alla bambola a cui era tanto affezionata. Dopodiché, hanno iniziato a far nascere i bambini nei centri di assistenza per malati di Alzheimer.



donna anziana seduta su una sedia verde che tiene in braccio una bambola e in mano un biberon rosa
Shannon Gray Blair

Sa che mia madre soffre di Alzheimer da molti anni e, quando la malattia si è aggravata, mi ha chiesto se poteva avere l’onore di dare alla luce un bambino per lei e la sua compagna di stanza, per facilitarle il passaggio alla casa di cura. Ho detto “certo”, ma non ero preparata alla reazione che ho ricevuto, soprattutto dalla compagna di stanza di mia madre, la signora Green. Sono rimasta sbalordita!

I residenti della casa di cura che vengono a trovarti con 8 cuccioli sono la cosa più pura che vedrai oggi

Nonni sposati da 67 anni, si amano nonostante l’Alzheimer e l’intervento chirurgico al cervello

donna anziana che sorride alla donna in piedi sopra di lei mentre tiene in braccio una bambola avvolta in una coperta rosa
Shannon Gray Blair

Tornai da Sandy e piangemmo mentre le raccontavo l’accaduto. Un paio di settimane dopo mi chiese se poteva avere l’onore di fare bambini e/o cuccioli per tutti i bambini del reparto della mamma: 28 in totale.

Un uomo anziano con occhiali neri e camicia rossa guarda dall'alto in basso il cane di peluche in grembo
Shannon Gray Blair
file di bambole di diversi colori di pelle avvolte in coperte blu, bianche e rosa con un fiocco legato intorno
Shannon Gray Blair

Suo marito, Wayne, che è il suo braccio destro, stava lavorando, quindi l’ho aiutata. Lei ha preparato i bambini e io ho coordinato l’evento con la struttura. È stato fantastico. L’approccio delicato di Sandy è stato perfetto.

paziente affetta da Alzheimer seduta con gli occhiali che sorride alla bambola avvolta in una coperta rosa in grembo
Shannon Gray Blair
Un paziente affetto da Alzheimer su sedia a rotelle sorride alla donna in piedi accanto a lui mentre tiene in braccio una bambola avvolta in una coperta blu
Shannon Gray Blair

Mi sono sentito onorato quando mi ha chiesto di aiutarla. Non ho parole per descrivere quello che ho provato oggi.

paziente affetto da Alzheimer seduto a letto sorridente mentre tiene in braccio una bambola avvolta in una coperta rosa
Shannon Gray Blair
Un paziente affetto da Alzheimer sdraiato a letto alza lo sguardo e vede una donna che tiene in braccio una bambola fasciata
Shannon Gray Blair

Sono stupita dalla sua passione per le persone affette da demenza/Alzheimer. Sono anche stupita da quanto mi ami. Grazie, Sandy, per aver fatto una tale differenza e per aver condiviso il tuo meraviglioso cuore con così tante persone oggi. È un giorno che non dimenticherò mai.

una donna porge a un paziente affetto da Alzheimer una bambola seduta accanto a un uomo anziano con la mascherina e un cane di peluche
Shannon Gray Blair
una donna mette la mano sulla spalla di una donna seduta che tiene in mano una bambola fasciata e un biberon
Shannon Gray Blair

Un sentito ringraziamento allo staff del Park Terrace per averci aiutato a organizzare l’evento e averci permesso di realizzarlo.”

donna anziana sdraiata a letto sorridente con la mano sul petto della bambola sdraiata accanto a lei
Shannon Gray Blair
una donna porge una bambola a un'anziana donna seduta mentre un'altra donna è in piedi sulla sedia dell'anziana donna
Shannon Gray Blair
Un paziente affetto da Alzheimer con gli occhiali da sole tiene una coperta avvolta in una coperta blu mentre una donna offre un biberon viola al bambino
Shannon Gray Blair
una donna porge una bambola a un'anziana donna seduta su una sedia reclinata che ha una croce sulla fronte e l'ossigeno nel naso
Shannon Gray Blair
una donna si china sul letto e porge la mano a un uomo anziano che ha un cane di peluche sul petto
Shannon Gray Blair
fiore rosso che blocca il profilo laterale di un uomo anziano seduto che afferra un cane di peluche da una donna


FacebookWhatsApp

Add comment

Potrebbe interessarti

News

Ti avrei scelto ancora

Quando mia moglie stava morendo di cancro, era arrabbiata per l’ingiustizia di dover lasciare i propri figli a crescere senza di lei. Le dissi qualcosa che avevo sentito fin dal giorno in cui si era ammalata: avrei...

Emanuela B.