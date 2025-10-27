“Non ho parole per descrivere quello che ho provato oggi”: donne consegnano bambole ad anziani affetti da demenza e Alzheimer

La suocera di Sandy è morta per complicazioni dovute all’Alzheimer. Lei e suo marito Wayne l’hanno sepolta insieme alla bambola a cui era tanto affezionata. Dopodiché, hanno iniziato a far nascere i bambini nei centri di assistenza per malati di Alzheimer.





Sa che mia madre soffre di Alzheimer da molti anni e, quando la malattia si è aggravata, mi ha chiesto se poteva avere l’onore di dare alla luce un bambino per lei e la sua compagna di stanza, per facilitarle il passaggio alla casa di cura. Ho detto “certo”, ma non ero preparata alla reazione che ho ricevuto, soprattutto dalla compagna di stanza di mia madre, la signora Green. Sono rimasta sbalordita!

Tornai da Sandy e piangemmo mentre le raccontavo l’accaduto. Un paio di settimane dopo mi chiese se poteva avere l’onore di fare bambini e/o cuccioli per tutti i bambini del reparto della mamma: 28 in totale.

Suo marito, Wayne, che è il suo braccio destro, stava lavorando, quindi l’ho aiutata. Lei ha preparato i bambini e io ho coordinato l’evento con la struttura. È stato fantastico. L’approccio delicato di Sandy è stato perfetto.

Mi sono sentito onorato quando mi ha chiesto di aiutarla. Non ho parole per descrivere quello che ho provato oggi.

Sono stupita dalla sua passione per le persone affette da demenza/Alzheimer. Sono anche stupita da quanto mi ami. Grazie, Sandy, per aver fatto una tale differenza e per aver condiviso il tuo meraviglioso cuore con così tante persone oggi. È un giorno che non dimenticherò mai.

Un sentito ringraziamento allo staff del Park Terrace per averci aiutato a organizzare l’evento e averci permesso di realizzarlo.”