“Non posso crederci”. Grande Fratello, Tommaso accusa Giglio: amicizia al capolinea

Dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello, Tommaso Franchi è tornato alla vita quotidiana, in attesa di riabbracciare la fidanzata Mariavittoria Minghetti, ancora in gara per un posto in finale contro Chiara Cainelli. Recentemente, Tommaso ha partecipato a “Casa Chi”, dove ha spiegato le motivazioni dietro alcune sue decisioni post-reality, in particolare riguardo ai suoi rapporti con Alfonso Signorini e Luca Giglioli, noto come Giglio.​





In merito al conduttore del programma, Alfonso Signorini, Tommaso ha deciso di non seguirlo più su Instagram. Durante l’intervista, ha dichiarato:​

​“Seguo quelli con cui mi trovo bene e basta. Con Alfonso Signorini non ho niente contro, però ho visto che lo seguivo e ho pensato di togliergli il segui. Solo perché tengo chi conosco. Quando lo conoscerò e ci farò due o tre chiacchiere inizierò a seguirlo nuovamente molto volentieri.” ​

Questa scelta ha suscitato curiosità, soprattutto considerando che, durante la semifinale del Grande Fratello, Signorini stesso ha affrontato Tommaso sull’argomento, chiedendogli spiegazioni in diretta. Tommaso ha risposto che desidera conoscere meglio le persone prima di seguirle sui social. ​

Un’altra questione che ha attirato l’attenzione è il rapporto tra Tommaso e Giglio. All’interno della casa, i due sembravano avere un buon rapporto; tuttavia, una volta uscito, Tommaso ha scoperto che Giglio avrebbe parlato alle sue spalle. A “Casa Chi”, Tommaso ha espresso la sua delusione:​

​“Come mai non ho accolto Giglio? Dentro la casa ci trovavamo bene. Quello che non sapevo era tutto quello che durante tutte queste settimane diceva di me alle spalle. Quindi lunedì ho abbracciato Javier quando è uscito e basta così. Giglio ha detto tante cose, però io non le sapevo.” ​

Tommaso ha sottolineato che, pur comprendendo che in televisione ognuno esprima le proprie opinioni, avrebbe preferito una maggiore coerenza tra le dichiarazioni fatte in sua presenza e quelle espresse in sua assenza.​

Queste dichiarazioni evidenziano come le dinamiche all’interno di un reality show possano influenzare profondamente i rapporti interpersonali, portando a riflessioni e decisioni significative una volta terminata l’esperienza televisiva.