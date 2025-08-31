Nuoto azzurro, il DT Butini duro su Pilato e Tarantino: “Fatto grave, avrà un peso sulle decisioni”





Butini non le manda certo a dire. Dopo il casino scoppiato per quella brutta storia del furto a Singapore, ecco che il direttore tecnico della Nazionale di nuoto si fa sentire, e mica con i guanti. Benedetta Pilato e Chiara Tarantino? Per lui hanno fatto una cavolata grossa come una casa, e il danno d’immagine è pesante: “Un fatto gravissimo, si sono dimenticate che rappresentano qualcosa anche fuori dalla piscina. Ora tocca dare il giusto peso a tutto, e quel peso si farà sentire”.





Ma non è finita qui. Sui social è stato un massacro – Pilato addirittura ha dovuto bloccare i commenti, Tarantino sparita come Houdini. E mentre tutti aspettano di capire cosa deciderà la Federnuoto, Butini rincara la dose: “Finire in prima pagina per queste cose? No grazie… E sono sinceramente preoccupato per le conseguenze che dovremo dare, perché non saranno leggere”.

Il dt ammette di non aver ancora parlato con le due, ma le idee ce le ha chiare come il sole: “Ho un ruolo preciso, prima o poi ci confronteremo. Dentro di me c’è solo amarezza, questo comportamento non aiuta nessuno e rovina tutto il movimento. Non ho voluto chiamarle subito, ma lo farò. Che potrei mai dire, se non quello che già avranno sentito dai genitori? È stata una stupidaggine enorme, davvero”.

Intanto la Federazione si prende il suo tempo, parte l’indagine interna, e insieme al presidente Barelli si valuta il da farsi: “Nei prossimi giorni decideremo, ma solo quando avremo in mano tutti i dettagli. C’è poco da girarci intorno: è una brutta storia che dovrebbe far riflettere tutti quanti”.



