Nuovo scandalo al Grande Fratello: Lorenzo propone uno scherzo a Helena, scatenando l’indignazione del pubblico e richieste di intervento da parte di Signorini

Un episodio controverso ha scosso il Grande Fratello, generando una forte reazione da parte del pubblico. Lorenzo Spolverato, uno dei concorrenti, ha lanciato una proposta di scherzo nei confronti di Helena Prestes, che ha sollevato un’ondata di indignazione sui social media. La situazione è emersa durante una serata di domenica, quando Lorenzo si trovava in compagnia di Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, mentre le due ultime erano impegnate a lavare i piatti.





Osservando il disordine accumulato nel lavandino, Lorenzo ha fatto un commento che ha lasciato tutti sbalorditi. “Lo frulliamo e lo mettiamo domani nel bicchiere della Prestes,” ha detto, suscitando risate tra le sue compagne. Questo scambio è stato ripreso dalle telecamere e ha rapidamente fatto il giro dei social, diventando virale.

Le reazioni non si sono fatte attendere. Gli utenti hanno espresso la loro incredulità e indignazione, chiedendosi cosa potesse significare quella frase. Un commento recitava: “Ma cosa vuole frullare e mettere nel bicchiere di Helena, che cosa?” mentre un altro aggiungeva: “Della roba che era da buttare che c’era dentro il lavandino.” La situazione è stata ulteriormente aggravata dalle risate delle due donne presenti, che sono state accusate di non prendere sul serio la gravità della situazione.

Le polemiche sono aumentate anche perché queste immagini non erano ancora state trasmesse nel corso della puntata. I fan di Helena hanno espresso la loro richiesta affinché il pubblico potesse vedere quanto accaduto e che fossero presi provvedimenti contro Lorenzo. Un utente ha commentato: “GF, non avete mai mostrato cosa fanno alle spalle e cosa dicono nei confronti di Helena. Mesi di bullismo su di lei senza alcuna tutela. Programma degenerato, avete sempre protetto questa gente.”

Tuttavia, non sono mancati anche i sostenitori di Lorenzo, che hanno cercato di giustificare la sua affermazione come una semplice battuta. Un fan ha scritto: “Con tutte le cattiverie che dice lei, e nulla. Ma se scherza lui, apriti cielo.” Nonostante queste difese, la maggior parte del pubblico non sembra convinta. Un altro utente ha ribattuto: “Chiamala battuta…” Resta il fatto che, anche se fosse stato inteso come uno scherzo, molti lo considerano un episodio di cattivo gusto.

Questa non è la prima volta che si parla di comportamenti ostili nei confronti di Helena Prestes all’interno della casa. In precedenti occasioni, lo stesso Alfonso Signorini ha affrontato il tema, sottolineando come si sia creato un clima avverso attorno alla modella. In un episodio, era stata convocata una riunione in cucina per discutere di Helena, mentre lei si trovava a letto, in quello che a molti è sembrato un vero e proprio “processo” ai suoi danni.

La questione ha generato un ampio dibattito tra gli spettatori, molti dei quali chiedono un intervento diretto da parte della produzione del programma. La preoccupazione è che, come in passato, la questione venga ignorata e non vengano presi provvedimenti. La situazione attuale ha messo in luce una dinamica complessa all’interno della casa, evidenziando le tensioni tra i concorrenti e le possibili forme di bullismo che si possono manifestare in un contesto così competitivo.