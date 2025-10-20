Nuovo scatto d’ira di Enzo Iacchetti: “Coniglio, vieni a dirmelo in faccia” – polemiche in concomitanza con l’uscita del suo libro





Enzo Iacchetti, ex conduttore di Striscia la Notizia, si è reso protagonista di un altro episodio controverso. Dopo la sua accesa discussione con un ospite filo-israeliano nel programma politico “È sempre Cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, in cui Iacchetti aveva minacciato di aggressione l’interlocutore e si era opposto a un confronto di opinioni sulla guerra in Medio Oriente, l’ex conduttore ha ripetuto un comportamento simile, questa volta al di fuori di un contesto televisivo.





In un video rapidamente diventato virale sui social media, Iacchetti ha raccontato l’accaduto. Ha dichiarato di essere stato in una libreria romana per un firma copie del suo libro, quando un individuo ha pronunciato ad alta voce una critica nei suoi confronti, definendolo “quello scemo di Iacchetti che approfitta della sua attuale popolarità per vendere il suo libro”. Iacchetti ha risposto invitando l’individuo ad affrontare la questione di persona, utilizzando un’espressione colloquiale. L’individuo, tuttavia, si è allontanato senza rispondere.

Questo episodio è stato ampiamente commentato sui social media, con diversi utenti che hanno espresso critiche nei confronti di Iacchetti.

Iacchetti, accusato da un passante di approfittare della popolarità su Gaza per vendere il suo libro, risponde:

“Vieni a dirmelo in faccia coniglio”

Appena gli sbattono in faccia una verità scomoda scatta in lui la voglia di far rissa o sbaglio? pic.twitter.com/uKeamwumSe — Pasquale R. 🇮🇹 (@PasqualeR_ITA) October 19, 2025



