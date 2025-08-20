Oggi il Labrador Dozer sarà ucciso malgrado le proteste della famiglia: “Siamo stati costretti a dirgli addio”





Il destino di Dozer, un Labrador di 7 anni, è segnato: le autorità della città di Geraldton, in Australia, hanno deciso di procedere con la sua soppressione. La decisione è stata presa in seguito a una denuncia per presunta pericolosità del cane, nonostante la famiglia insista sul fatto che Dozer non abbia mai morso né mostrato segni di aggressività. La soppressione è prevista per oggi, mercoledì 20 agosto.





L’evento che ha portato alla denuncia risale a giovedì scorso. Jill Weller, la proprietaria del cane, stava passeggiando vicino casa quando Dozer ha incrociato un Pastore Tedesco di proprietà di un’altra persona. Secondo quanto riportato, c’è stato un alterco tra i due animali, ma la situazione sembrava essersi risolta senza ulteriori conseguenze. Tuttavia, quella stessa mattina, la proprietaria del Pastore Tedesco ha sporto denuncia contro Dozer, sostenendo che fosse pericoloso.

Poche ore dopo, gli agenti si sono presentati alla porta della famiglia Weller, chiedendo di vedere il cane. Il giorno seguente, sono tornati per portarlo via. Secondo quanto dichiarato da Jill Weller, le autorità non hanno richiesto alcuna dichiarazione né fornito prove concrete a supporto delle accuse. “Non ci hanno chiesto una dichiarazione né delle prove, ma venerdì pomeriggio, mentre andavo a prendere i bambini a scuola, è entrata nella nostra proprietà e ha portato via Dozer”, ha raccontato Weller.

La famiglia ha cercato di collaborare con le autorità per dimostrare che il cane non rappresenta un rischio. Durante il fine settimana, i Weller hanno costruito una recinzione lungo il perimetro della loro proprietà per rispettare i requisiti di contenimento richiesti dalle autorità. “Abbiamo trascorso il fine settimana a costruire una recinzione lungo il perimetro della nostra proprietà per soddisfare il requisito di ‘contenimento’. Aspettandoci di poter riprendere il nostro cane questa mattina”, ha scritto Weller martedì scorso.

Tuttavia, la situazione ha preso una piega inaspettata. La famiglia è stata informata che Dozer era stato classificato come “cane pericoloso” e che la sua soppressione era stata calendarizzata. La decisione ha lasciato i Weller sconvolti e indignati. “Siamo rimasti assolutamente sconvolti quando ci è stato detto che Dozer è stato improvvisamente classificato come ‘cane pericoloso’. Non mi è stata fornita alcuna prova, nessuna ulteriore informazione sul presunto attacco! Niente!!! E questa è la prima volta che viene fatta una segnalazione o un’accusa contro Dozer”, ha dichiarato Jill Weller.

Successivamente, è emerso che il cane aveva ricevuto due segnalazioni in passato, delle quali però la famiglia non era stata informata. Nonostante ciò, i Weller continuano a sostenere che Dozer non abbia mai mostrato comportamenti aggressivi né verso persone né verso altri animali. “Ci è stato detto che è possibile organizzare una visita per dire addio a Dozer, ma che dovrà rimanere nella sua gabbia. Ma che diavolo ha la gente? Dov’è il buon senso?”, ha aggiunto Weller, esprimendo il suo disappunto.



