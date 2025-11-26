“Ogni due giorni vi mandavano a quel paese” Floris nel caos: Luca e Paolo stendono la Schlein davanti a tutti





Tra i segmenti più attesi del programma “DiMartedì”, spicca la rubrica satirica di Luca e Paolo. Nell’ultima puntata del programma di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris su La7, i due comici liguri hanno focalizzato la loro attenzione sull’esito delle elezioni regionali. In tale contesto, Paolo ha interpretato il ruolo di Elly Schlein in un’intervista caratterizzata da un’ironia sottile, ma efficace.





Elly Schlein perculata da Luca e Paolo pic.twitter.com/iwoFiYQvm3 — DC News (@DNews10443) November 26, 2025

“Stasera con noi la Segretaria del Partito Democratico, l’Onorevole Elly Schlein”, ha interrogato l’intervistatore, Luca. “Abbiamo riconquistato la Campania”, ha replicato Elly a Paolo. “La Campania era già in vostro possesso”, ha osservato Luca. “Purtroppo, ci hanno sottratto il Veneto di misura”, ha risposto Paolo. “Di misura, non esattamente. Tuttavia, il Veneto era già amministrato dalla destra”, ha ribattuto Elly. “Intende forse opporsi a ogni affermazione? In ogni caso, auguro ogni bene al nostro avversario… come si chiama?”, ha chiesto Luca. “Stefani”, ha risposto Paolo.

Successivamente, l’attenzione si è concentrata sulla Campania, dove è stato eletto Roberto Fico, che fino a pochi anni fa non intratteneva rapporti particolarmente cordiali con il Partito Democratico. “Sì, porgo i miei migliori auguri anche al nostro nuovo governatore della Campania, Fico!”, ha esclamato Elly a Paolo. “Questo nome le è familiare”, ha fatto notare Luca. “Beh, è uno dei nostri fin dall’inizio, un membro del partito di lunga data”, ha affermato Elly. “No, no… Fico era un membro del Movimento 5 Stelle”, ha contestato Paolo. “Tuttavia, c’è sempre stata stima reciproca con il Movimento 5 Stelle”, ha replicato Elly. “No, guardi… in realtà, un giorno sì e un giorno no ci mandavano a fare i conti con situazioni difficili”, ha osservato Paolo. “Sì, noi abbiamo affrontato tali difficoltà a un compenso di 10.000 euro al mese, e successivamente si sono uniti anche loro”, ha concluso Elly.



