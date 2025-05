Operaio di 25 anni muore sul colpo in Trentino: travolto da una trave durante il turno Colpito da

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Roncone, in Trentino, dove un giovane operaio di 25 anni ha perso la vita. Il dramma si è consumato intorno alle 9:50 all’interno della ditta Cmv – Costruzioni Meccaniche Valentini, specializzata nella produzione di macchinari per la siderurgia. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo è stato colpito da una trave d’acciaio mentre stava svolgendo un’attività di scarico.





La vittima, la cui identità non è stata ancora resa nota, era un dipendente di una ditta esterna incaricata di eseguire lavori per la Cmv. Il giovane, originario di Padova, stava scaricando delle travi d’acciaio quando improvvisamente il carico si è staccato, travolgendolo e causandone il decesso immediato. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i Carabinieri di Tione e i soccorritori giunti in elicottero, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane.

Le dinamiche esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine. Secondo quanto riportato da L’Adige, i primi accertamenti suggeriscono che il 25enne sia stato colpito da una trave caduta accidentalmente durante le operazioni di scarico. Gli ispettori dell’Ufficio provinciale per la sicurezza sul lavoro (Uopsal) sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi necessari e verificare il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza. Anche la pm di turno, Ottavia Ciccarelli, ha preso parte alle indagini per chiarire eventuali responsabilità.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale e il settore lavorativo coinvolto. La ditta Cmv, nota per la sua specializzazione nella produzione di macchine e impianti per la siderurgia, collaborava con l’azienda esterna per cui lavorava il giovane operaio al momento dell’incidente. La sicurezza sul lavoro torna al centro dell’attenzione, sollevando interrogativi sull’efficienza delle misure adottate per prevenire simili tragedie.

In un contesto già segnato da numerosi incidenti sul lavoro a livello nazionale, questo episodio sottolinea ancora una volta l’importanza di garantire condizioni operative sicure per tutti i lavoratori. Le autorità competenti continueranno a indagare per fare luce su quanto accaduto e accertare eventuali negligenze.

Non è la prima volta che episodi simili accadono nel settore industriale. Solo poche settimane fa, un altro operaio ha perso la vita a causa di un tumore legato all’esposizione all’amianto, con l’azienda Fincantieri condannata al risarcimento della famiglia della vittima. Questi episodi evidenziano una problematica diffusa che richiede interventi urgenti da parte delle istituzioni e degli enti preposti alla sicurezza sul lavoro.

Le indagini in corso cercheranno di chiarire se l’incidente a Roncone sia stato causato da un errore umano, da un problema tecnico o dalla mancata osservanza delle normative sulla sicurezza. Nel frattempo, il dolore per la perdita del giovane operaio si fa sentire non solo tra i suoi colleghi e familiari, ma anche nella comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia della vittima in questo momento di lutto.

L’importanza della sicurezza sul lavoro non può essere sottovalutata, e casi come questo ricordano quanto sia cruciale mantenere alta l’attenzione su questo tema per evitare ulteriori tragedie.