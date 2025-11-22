Ornella Vanoni, l’ultima volta in tv ad Amici. Maria De Filippi: “Sorridevi mentre guardavamo i ragazzi”





Ornella Vanoni, icona della musica italiana, è deceduta all’età di 91 anni nella sua abitazione a Milano, colpita da un arresto cardiocircolatorio. La notizia della sua morte è giunta a pochi giorni di distanza dalla sua ultima apparizione in televisione, dove aveva partecipato a programmi di successo, dimostrando ancora una volta il suo carisma e la sua passione per la musica.





Nonostante le sue condizioni di salute fossero precarie, Ornella Vanoni ha fatto un’apparizione a Che tempo che fa il 2 novembre, dove ha intrattenuto il pubblico con il suo spirito vivace. Durante l’intervista con Fabio Fazio, la cantante ha scherzato sul fatto che l’invito fosse arrivato nel giorno dei morti, presentandosi con una corona di fiori e commentando: “Mi attengo alle regole e alle antiche usanze”. Questa apparizione ha messo in luce il suo carattere unico e la sua capacità di affrontare la vita con ironia.

Successivamente, Vanoni è stata ospite del talent show Amici, registrato il 6 novembre e andato in onda il 9. Durante la puntata, ha accolto gli allievi con entusiasmo, ricevendo un caloroso applauso dal pubblico presente in studio. I suoi giudizi sui giovani talenti sono stati accolti con grande attenzione, dimostrando ancora una volta il suo amore per la musica e per i nuovi artisti.

Pochi giorni dopo, la tragica notizia della sua morte ha colpito il mondo dello spettacolo. Cantanti, artisti e volti noti della televisione hanno voluto rendere omaggio a Ornella Vanoni esprimendo il loro affetto e la loro ammirazione. Maria De Filippi, conduttrice di Amici, ha dedicato un pensiero all’artista, ricordando il momento in cui si trovavano insieme nello studio del programma: “Erano 10 giorni fa, guardavamo insieme i ragazzi cantare e ballare, e sorridevi. Quando il pubblico ti ha visto, si sono alzati tutti e tutti battevano le mani. Ancora applaudono, ancora applaudiamo”.

Il tributo a Vanoni è stato ampio e toccante. Amadeus, noto conduttore televisivo, ha condiviso una foto scattata durante il Festival di Sanremo, descrivendo Ornella come una persona straordinaria: “Donna speciale. È stato per me un privilegio condividere tanti momenti belli, divertenti e indimenticabili. Mancherai tanto a tutti, ti voglio bene Ornella”. Anche Carlo Conti ha voluto ricordare l’artista, rinviando l’annuncio dei Big di Sanremo in segno di rispetto e scrivendo su Instagram: “Ciao Ornella, unica in tutto”.

La carriera di Ornella Vanoni è stata segnata da successi indimenticabili e da una presenza scenica che ha incantato generazioni di fan. La sua voce unica e il suo stile inconfondibile hanno lasciato un segno indelebile nel panorama musicale italiano. La sua capacità di emozionare il pubblico e di interpretare canzoni con profondità e passione la rendono una figura ineguagliabile nel mondo della musica.

Nata a Milano, Vanoni ha iniziato la sua carriera negli anni ’60, diventando rapidamente una delle interpreti più amate del paese. Ha collaborato con numerosi artisti e autori, creando brani che sono diventati dei classici. La sua musica ha attraversato i decenni, conquistando il cuore di diverse generazioni e mantenendo viva la sua straordinaria eredità artistica.

La scomparsa di Ornella Vanoni ha suscitato una profonda commozione in tutto il paese. Molti fan hanno condiviso ricordi e tributi sui social media, ricordando i concerti e le emozioni che ha regalato nel corso della sua carriera. La sua capacità di toccare le corde più profonde dell’animo umano attraverso la musica è stata celebrata da tutti coloro che l’hanno conosciuta e ammirata.



