Ornella Vanoni, riaperta camera ardente: l’ultimo gesto di Gino Paoli





Questa mattina, la bara color noce di Ornella Vanoni è stata riportata al Piccolo Teatro Grassi di Milano, dove la camera ardente ha riaperto le sue porte alle 10:00 per permettere ai fan di rendere omaggio alla celebre artista, nonostante la pioggia. L’ultimo saluto avverrà alle 14:45 presso la chiesa di San Marco, alla presenza del sindaco Beppe Sala e di altre autorità locali.





Un gesto significativo è stato quello di Gino Paoli, uno dei grandi amori di Ornella Vanoni, che ha inviato un cuscino di rose gialle a forma di cuore, decorato con un nastro verde su cui era scritto in nero il suo nome: “Gino”. Accanto a questo omaggio, una composizione di fiori bianchi portata dalla “Famiglia Paoli”. Ornella aveva un legame speciale non solo con Gino Paoli, ma anche con la moglie di lui, Paola Penzo, che ha espresso il suo profondo dolore per la scomparsa dell’artista.

Le rose gialle, simbolo del colore preferito di Ornella Vanoni, sono state scelte con cura, mentre la composizione di fiori bianchi rappresenta l’affetto e il rispetto della famiglia di Paoli. La relazione tra Ornella e Gino non era solo di natura romantica, ma si estendeva anche a un forte legame di amicizia con Paola Penzo. Quest’ultima ha rivelato di non aver avuto il coraggio di svegliare il marito per comunicargli la triste notizia, temendo che ciò gli avrebbe causato un dolore profondo, un sentimento che condivideva anche lei.

Gino Paoli e Ornella Vanoni avevano in programma di incontrarsi a breve per discutere di nuovi progetti musicali. Orietta Berti ha confermato che l’amica le aveva parlato di un album in collaborazione, rivelando così le ambizioni artistiche che i due avevano condiviso. Paola Penzo ha confermato questa intenzione, esprimendo il suo smarrimento alla notizia della scomparsa di Ornella, dato che si aspettava di vederla presto, seguendo gli accordi presi.

Il legame tra Ornella Vanoni e Gino Paoli era nato in un periodo di grande successo per entrambi, creando così un rapporto che si è esteso a tutta la famiglia, come accade nei grandi amori. La loro connessione non si limitava solo alla musica, ma si manifestava anche in una profonda amicizia che ha unito le loro vite nel corso degli anni.

La camera ardente ha visto un’affluenza notevole di fan e amici, tutti desiderosi di rendere omaggio a una delle voci più iconiche della musica italiana. La presenza di Beppe Sala e di altre figure pubbliche testimonia l’impatto che Ornella Vanoni ha avuto non solo nel panorama musicale, ma anche nella cultura italiana in generale.

Il funerale, previsto per oggi pomeriggio, sarà un momento di commemorazione e riflessione, in cui amici, familiari e fan si uniranno per celebrare la vita e la carriera di Ornella Vanoni. La sua musica e il suo spirito vivranno attraverso le canzoni che ha lasciato in eredità, continuando a ispirare generazioni di artisti e ascoltatori.



