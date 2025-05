Padre accoltella al cuore la figlia durante un gioco in cucina: la tragedia

La Corte d’Appello di Londra sta valutando se aumentare la condanna inflitta a Simon Vickers, un uomo di 50 anni riconosciuto colpevole dell’omicidio della figlia quattordicenne, Scarlett, accoltellata al cuore durante un gioco che si è trasformato in dramma. La richiesta di revisione della pena è stata avanzata dal Procuratore Generale aggiunto, nell’ambito del programma che permette di rivedere condanne giudicate troppo clementi.





L’episodio risale al 5 luglio 2024 e si è verificato a Darlington, nella cucina della casa di famiglia. Secondo quanto ricostruito, Vickers, la figlia e la compagna Sarah Hall, madre della ragazza, stavano trascorrendo del tempo insieme, preparando la cena e scherzando. Il clima gioioso si è però trasformato in tragedia quando un gioco apparentemente innocuo con acini d’uva è sfociato in un momento di violenza.

In aula, Sarah Hall ha raccontato che lei e Scarlett stavano prendendo in giro Vickers mentre cucinavano. La ragazza avrebbe scherzosamente chiamato il padre “fifone” dopo che lui si era lamentato per essere stato toccato con delle pinze da cucina. Pochi istanti dopo, la donna ha sentito la figlia esclamare “ahi” e, girandosi, l’ha trovata coperta di sangue. La giovane è deceduta sul posto a causa di una coltellata profonda 11 centimetri che ha raggiunto cuore e polmoni.

Durante la chiamata al numero d’emergenza 999, Hall ha spiegato all’operatore che stavano “giocando” e che il gesto di Vickers sarebbe stato involontario. In tribunale, l’uomo ha sostenuto che il colpo fatale sia avvenuto accidentalmente mentre si muoveva e la ragazza si avvicinava a lui. Tuttavia, la giuria non ha creduto alla sua versione e lo ha dichiarato colpevole di omicidio con verdetto a maggioranza.

Il giudice Cotter, nel pronunciare la sentenza, ha condannato Vickers all’ergastolo con un minimo di 15 anni da scontare prima di poter richiedere la libertà condizionale. Nella sua dichiarazione, Cotter ha definito la versione dell’imputato “del tutto inverosimile” e ha attribuito il gesto a “un momento di rabbia improvvisa e devastante”. Nonostante quella sera Vickers avesse consumato alcol e cannabis, il giudice ha escluso che queste sostanze abbiano avuto un ruolo significativo nel crimine.

“Con il tuo gesto hai portato via una giovane vita preziosa, hai distrutto la tua vita, quella di tua moglie e quella dei familiari e amici di Scarlett”, ha dichiarato il giudice in aula. “Tua figlia meritava la verità. Ma tu non l’hai mai detta.”

La revisione della pena sarà decisa giovedì mattina alle 10:30 presso la Royal Courts of Justice di Londra. I giudici Lord Justice Stuart-Smith, Mr Justice Goose e Mrs Justice Eady esamineranno il caso per stabilire se l’attuale condanna debba essere aumentata.

Il caso ha suscitato ampio dibattito sull’adeguatezza delle pene inflitte in situazioni simili e sull’importanza di valutare le circostanze emotive che possono portare a gesti estremi. Tuttavia, i giudici hanno sottolineato che la gravità del reato richiede una risposta proporzionata da parte del sistema giudiziario.