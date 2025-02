Padre della figlia sopravvissuta al cancro, morta nel disastro dell’American Airlines, rivela il messaggio che gli ha fatto sospettare che qualcosa non andava

Un padre in lutto che ha perso sua moglie e la figlia di 12 anni nel tragico incidente dell’American Airlines ha condiviso il momento in cui ha sentito per la prima volta che qualcosa non andava.





Poco prima delle 21:00 di mercoledì 29 gennaio, un jet della PSA Airlines, operato da American Airlines, è stato coinvolto in una collisione aerea con un elicottero Black Hawk dell’esercito degli Stati Uniti.

Il volo 5342 stava effettuando l’ultimo approccio all’Aeroporto Nazionale Ronald Reagan vicino a Washington, D.C., quando è avvenuta la tragedia. Entrambi gli aerei sono precipitanti nelle acque ghiacciate del fiume Potomac, lasciando dietro di sé una scena devastante.

Le operazioni di recupero sono ancora in corso, ma si temono morti per tutte le 64 persone a bordo del volo commerciale, insieme ai tre soldati nell’elicottero.

Tra le vittime c’erano una madre e sua figlia—Justyna di 42 anni e la sua figlia di 12 anni, Brielle, una sopravvissuta al cancro. Le due stavano tornando a Washington, D.C., dopo aver partecipato al Campionato Nazionale di Sviluppo di Pattinaggio Artistico degli Stati Uniti.

Andy Beyer, che ha perso sua moglie e sua figlia nell’incidente, ha parlato con ABC News della sua perdita incomprensibile.

Parlando di sua figlia, che aveva combattuto il cancro da bambina, Beyer ha condiviso: “Era una combattente in tutto quello che faceva. Ha abbracciato la vita al massimo in ogni modo. Era incredibilmente orgogliosa dei progressi fatti nel pattinaggio artistico… Entrare in quella squadra è stato uno dei suoi sogni più grandi. Ce l’ha fatta ed era così, così orgogliosa di se stessa.”

Beyer stava andando in aeroporto con il loro figlio di 6 anni per prendere sua moglie e sua figlia quando ha avvertito che qualcosa non andava.

“Quando l’aereo avrebbe dovuto atterrare, non lo ha fatto. Non riuscivamo a inviare messaggi di testo,” ha ricordato.

La vista dei soccorritori ha aumentato solo le sue paure, e fu un amico che lavorava come controllore del traffico aereo a confermare infine la notizia devastante.

Beyer ha detto a ABC News: “Purtroppo, non avevo molta speranza. Ci siamo rotti in lacrime in quel momento, ma dopo di che siamo dovuti andare nella sala d’attesa per famiglie e affrontare tutto, prima di ricevere la conferma ufficiale ore dopo su ciò che era realmente accaduto.”

È stata creata una pagina GoFundMe da un “amico della famiglia Beyer” per fornire supporto finanziario in questo momento straziante.

“In un colpo di scena straziante, siamo profondamente rattristati nel condividere la tragica perdita di Brielle, di 12 anni, e della sua amata madre Justyna, che hanno perso la vita nel recente incidente aereo a Washington, D.C.,” si legge nella raccolta fondi.

“La loro morte ha lasciato un vuoto irrepliceabile nella vita della loro famiglia e dei loro amici, e chiediamo supporto alla comunità mentre affrontano questo momento incredibilmente difficile.”