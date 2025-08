Paola Perego: “Barbara D’Urso fuori dalla TV? Un’ingiustizia assurda”

Durante l’evento AREA Roma Pride, tenutosi presso le Terme di Caracalla a Roma, la conduttrice televisiva Paola Perego ha espresso il suo sostegno alla collega Barbara D’Urso, da tempo assente dagli schermi. La Perego ha colto l’occasione per commentare la situazione lavorativa della D’Urso, sottolineando le difficoltà che quest’ultima ha affrontato nel mondo dello spettacolo.





Nel corso della serata, la Perego è stata invitata a scegliere tra due figure femminili di spicco dello spettacolo italiano, Barbara D’Urso ed Elodie. A sorpresa, ha deciso di prendere una posizione chiara a favore della D’Urso, motivando la sua scelta con parole incisive: “Scelgo Barbara D’Urso per le cattiverie che le hanno fatto e le ingiustizie che sta subendo, mi voglio schierare dalla sua parte”. La conduttrice ha poi aggiunto: “Non è giusto che una professionista come lei sia stata messa all’angolo all’improvviso, senza una ragione. La tv che lei faceva può piacere o no, ma dietro un programma c’è sempre un editore che ti dà la linea da seguire, a lei è stato detto di fare quello. E lo ha fatto anche molto bene”.

La Perego ha inoltre definito “impensabile” la situazione attuale della collega, che non lavora da due anni. Queste dichiarazioni arrivano in un momento cruciale per la D’Urso, che si prepara a tornare sul piccolo schermo dopo un lungo periodo di assenza.

La pausa forzata di Barbara D’Urso è iniziata nel 2021, quando ha lasciato Mediaset in seguito a una decisione aziendale che l’ha esclusa dai suoi storici programmi pomeridiani e serali su Canale 5. La conduttrice ha più volte ribadito che la scelta di interrompere il suo lavoro non è stata sua, ma ha deciso di approfittare di questa pausa per prendersi del tempo per sé stessa. Durante questi due anni lontano dalla televisione italiana, la D’Urso si è trasferita a Londra per studiare inglese e vivere un’esperienza diversa.

A giugno 2023, dopo mesi di indiscrezioni e speculazioni, Barbara D’Urso ha confermato il suo ritorno in televisione con un nuovo progetto targato Rai 1. La notizia ha suscitato grande interesse tra i fan e gli addetti ai lavori, curiosi di scoprire quale sarà il format che segnerà il suo debutto sulla rete pubblica. La stessa conduttrice ha fornito qualche anticipazione sul programma che andrà in onda: “È un progetto di emotainment bello, elegante, popolare, commovente e divertente. L’idea è di fare 4 o 5 puntate, il venerdì sera”.

Il passaggio alla Rai rappresenta una svolta importante nella carriera della D’Urso, dopo anni di successi e controversie legati alla sua presenza su Mediaset. La scelta di cambiare rete arriva dopo l’annuncio ufficiale dell’addio a Mediaset nel 2023, comunicato attraverso una nota stampa. Questo cambiamento segna una nuova fase per la conduttrice, pronta a rimettersi in gioco con un format diverso rispetto ai programmi che l’hanno resa celebre.

La vicenda di Barbara D’Urso solleva interrogativi sulle dinamiche del mondo televisivo e sulle decisioni che possono influenzare la carriera di un professionista. Le parole di sostegno espresse da Paola Perego durante l’evento romano sono un segnale di solidarietà tra colleghi in un settore spesso caratterizzato da competizione e polemiche.