Paolo Ciavarro saluta la madre Eleonora Giorgi: “Addio mamma, ti voglio bene. Da oggi mio figlio ha un angelo in più.”

Un momento di grande tristezza ha colpito Paolo Ciavarro e il fratello Andrea Rizzoli, che hanno dovuto affrontare la perdita della madre, l’attrice Eleonora Giorgi, scomparsa all’età di 71 anni a causa di un tumore al pancreas. La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di commozione tra familiari, amici e fan, che hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa di una figura amata nel panorama cinematografico italiano.





Paolo Ciavarro, noto al pubblico per il suo ruolo in Forum, ha condiviso un ricordo toccante della madre sui social media, pubblicando una foto che lo ritrae da bambino accanto a Eleonora Giorgi. Nello scatto, l’attrice sorride mentre il giovane Paolo si aggrappa a lei, un’immagine che rappresenta l’affetto e i legami indissolubili che li univano. Insieme alla foto, Ciavarro ha dedicato delle parole cariche di amore: “Ciao mami, da oggi Gabri ha un angelo speciale. Ti amo.” Con queste righe, il figlio ha voluto sottolineare la connessione eterna che esiste tra lui e la madre, simboleggiata dal disegno dell’infinito che ha aggiunto al post.

La richiesta di Eleonora Giorgi riguardo al nipotino Gabriele ha aggiunto un ulteriore strato di profondità alle parole di Paolo. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, l’attrice aveva espresso un desiderio particolare per il suo nipote, figlio di Paolo Ciavarro e di Clizia Incorvaia. “Quando gioco col mio nipotino lui nemmeno si accorge che sono malata. Quindi non glielo dico. Però ho chiesto che se morirò non voglio che gli dicano che me ne sono andata. Mi piacerebbe che gli dicessero che sono diventata un angelo.” Le parole di Paolo sembrano richiamare proprio questo desiderio, suggerendo che i genitori di Gabriele parleranno al bambino della sua nonna in modo conforme alla volontà di Eleonora.

I funerali di Eleonora Giorgi si svolgeranno mercoledì 5 marzo, e fino ad allora, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli hanno richiesto il rispetto della loro privacy in questo difficile momento. “Questo è un momento che rimane nostro e quindi se volete ci vediamo mercoledì,” hanno dichiarato, evidenziando la necessità di un momento di raccoglimento e riflessione personale.

La scomparsa di Eleonora Giorgi segna la fine di una carriera brillante e di una vita dedicata all’arte. L’attrice, nota per le sue interpretazioni in film e serie televisive, ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chi l’ha conosciuta e apprezzata nel suo lavoro. La sua capacità di trasmettere emozioni attraverso la recitazione ha fatto di lei una delle figure più rispettate nel panorama dello spettacolo italiano.

Il dolore per la perdita di una madre è un’esperienza profonda e personale, e Paolo e Andrea stanno affrontando un momento di grande vulnerabilità. La comunità artistica e i fan di Eleonora Giorgi si uniscono al loro dolore, esprimendo sostegno e affetto attraverso messaggi di cordoglio e ricordi condivisi.