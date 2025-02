Papa Francesco ignaro della trasmissione del suo video a Sanremo: la reazione di Carlo Conti

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti ha colto tutti di sorpresa con un video inaspettato di Papa Francesco. Questo messaggio, che ha emozionato il pubblico a casa, ha scatenato delle voci secondo cui il Sommo Pontefice non sarebbe stato informato dell’evento e avrebbe reagito negativamente alla sua messa in onda. Il conduttore ha deciso di intervenire e fare chiarezza, smentendo le indiscrezioni e rivelando i dettagli dietro questa sorprendente apparizione.





La versione di Carlo Conti sul messaggio di Papa Francesco a Sanremo 2025

Nel corso della conferenza stampa della seconda serata, Carlo Conti ha spiegato di aver incontrato Papa Francesco lo scorso maggio, durante la Giornata Mondiale dei Bambini, e di aver ricevuto dal Pontefice un messaggio di gratitudine per l’iniziativa. “Il Santo Padre ha detto: ‘Se un giorno potrò in qualche modo ringraziare, ditemi quello che posso fare per voi’”. Il conduttore ha poi rivelato di aver scritto personalmente al Papa il 12 gennaio, proponendogli di partecipare simbolicamente alla kermesse di Sanremo 2025. La sua richiesta, fatta recapitare tramite il Padre Enzo Fortunato e Aldo Cagnoli, è stata accolta con entusiasmo, tanto che il video è arrivato il 1° febbraio. Conti ha deciso di non informare nessuno della sua presenza, mantenendo la sorpresa fino all’ultimo minuto.

Le voci e la smentita di Carlo Conti

Poco dopo la messa in onda del video, alcune voci, diffuse dal sito Dagospia, hanno sostenuto che Papa Francesco non fosse stato a conoscenza della sua partecipazione e avrebbe reagito negativamente. La notizia ha sollevato una polemica, suggerendo che il video, girato a maggio, non fosse attuale e che il Pontefice fosse infastidito dalla sua presenza al Festival di Sanremo. Carlo Conti ha smentito queste voci, spiegando che il video è stato registrato il 1° febbraio e che non ci sono stati malintesi riguardo alla sua trasmissione. Ha inoltre dichiarato che ha mantenuto il segreto fino alla trasmissione, per preservare l’effetto sorpresa.

La salute del Papa e le polemiche sul video

Durante la conferenza stampa, è emerso un altro punto di discussione: la salute di Papa Francesco. Alcuni giornalisti hanno sottolineato come il Papa sembri in ottime condizioni nel video, contrariamente alle recenti difficoltà legate alla sua bronchite. Carlo Conti ha risposto chiarendo che il video era stato registrato a febbraio, dopo che lui stesso aveva scritto la lettera al Papa, e che quindi non vi erano stati cambiamenti significativi nel suo stato di salute.

Inoltre, riguardo alla dimissione di Padre Enzo Fortunato, Carlo Conti ha ribadito che questa questione non ha alcuna influenza sul video e che il messaggio del Papa è stato trasmesso con il pieno consenso del Pontificato. “Non c’è alcun retropensiero”, ha dichiarato Conti. “A volte le cose sono più semplici di quanto sembri”.