​​


FacebookWhatsApp

Papeete Beach distrutto dal maltempo in Romagna: “Dove sono ora quelli che si lamentano per il caro lettini?”

Emanuela B.
24/08/2025
Add comment
FacebookWhatsApp


Raga, che botta in Romagna! Il tempo fuori di testa ha fatto un vero casino nelle ultime ore, roba che non si vedeva da un po’. Milano Marittima, tra i posti più sfigati, ha beccato raffiche che andavano a 100 all’ora—mica noccioline.



Gli ombrelloni e i lettini? Letteralmente volati via, pure sulle macchine parcheggiate. Sì, anche il mitico Papeete Beach di Casanova (che sì, è pure eurodeputato… multitasking massimo) ne ha presi di santa ragione. “È stata una botta grossa”, dice lui, e c’è da credergli.

Il temporale ha fatto il suo ingresso all’alba del 24 agosto—proprio quando uno pensa di potersi godere la spiaggia in santa pace. Milano Marittima e Cervia, devastate. Casanova, intervistato dall’Ansa, era praticamente in modalità emergenza: “Spiaggia distrutta, ombrelloni rotti, gazebo ko, tende a pezzi… una fatica bestiale.

Tutti i miei ragazzi sono al lavoro, oggi siamo comunque aperti, si lavora!”. E poi la frecciatina, perché non può mancare: “Adesso vorrei vedere quelli che si lamentano dei prezzi dei lettini… che manco ci sono stati. Tanto non servirebbero a nulla, come i burocrati di Bruxelles”. Touché.

E mica solo i lidi hanno preso mazzate: anche i residenti si sono ritrovati cantine e garage allagati, auto schiacciate dai pini (265 alberi abbattuti, per la cronaca… fa impressione solo a scriverlo), parola del Comune di Cervia.

Il sindaco, Mattia Missiroli, cerca di tenere la calma: “La situazione sta tornando alla normalità”. Però chiede alla gente di non mettersi a far volare droni a caso—i vigili del fuoco stanno già usando i loro per fare i rilevamenti. Insomma, niente Top Gun.

Comunque, per quanto assurdo sembri, le spiagge sono già operative, i volontari e le autorità non mollano un attimo e la maggior parte dei turisti… beh, sono tornati a prendere il sole come se niente fosse. Incredibile ma vero.



FacebookWhatsApp

Add comment

Potrebbe interessarti