Parcheggia in discesa, l’auto si muove da sola e lo travolge: Luigi muore schiacciato dal suo veicolo

Un drammatico incidente si è verificato nella mattinata di venerdì 16 maggio a Catanzaro, in una traversa di via Carlo V. Un uomo, Luigi Argirò, conosciuto da tutti come Gino, è rimasto vittima della sua stessa vettura, una Fiat Punto grigia, che si è messa in movimento improvvisamente mentre lui si trovava fuori dall’abitacolo. La dinamica dei fatti ha portato alla morte del 67enne, nonostante i soccorsi tempestivi.





Secondo le prime ricostruzioni, Luigi Argirò aveva parcheggiato l’auto lungo una strada in forte pendenza per scendere e chiudere la saracinesca del garage. Per cause ancora da accertare, il veicolo si è sfrenato, iniziando a muoversi all’indietro e acquisendo velocità a causa della discesa ripida. L’uomo, colto di sorpresa, non è riuscito a mettersi in salvo ed è stato investito dalla sua stessa macchina.

La corsa del veicolo si è conclusa contro il muro esterno di un edificio, dove era installato un contatore del gas metano. Questo ha reso necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro, che hanno messo in sicurezza l’area per evitare ulteriori rischi.

I sanitari del 118 sono intervenuti prontamente e hanno trasportato Luigi Argirò all’ospedale di Catanzaro in codice rosso. Le sue condizioni erano però critiche, e nonostante gli sforzi dei medici, l’uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Le autorità locali stanno indagando per chiarire le cause dell’incidente. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi necessari. Si stanno valutando diverse ipotesi, tra cui un possibile guasto tecnico al veicolo o un errore umano nel parcheggio.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale, dove Luigi Argirò era conosciuto e stimato. Il drammatico episodio evidenzia ancora una volta l’importanza di adottare tutte le precauzioni necessarie quando si parcheggia un veicolo su tratti stradali particolarmente inclinati.

Un caso simile si era verificato recentemente a Sanremo, dove un operaio 55enne era rimasto schiacciato da un camion che si era mosso improvvisamente all’indietro. Anche in quel caso le autorità avevano avviato indagini per accertare le cause dell’incidente.

L’episodio avvenuto a Catanzaro solleva interrogativi sulla sicurezza dei veicoli più datati e sulla necessità di effettuare controlli periodici per evitare guasti imprevisti. Resta da chiarire se la Fiat Punto coinvolta nell’incidente presentasse problemi meccanici o se l’accaduto sia stato determinato da un errore di manovra.

Le autorità invitano i cittadini a prestare la massima attenzione durante le operazioni di parcheggio, specialmente in aree con pendenze significative. Un piccolo gesto, come tirare il freno a mano o inserire la marcia giusta, può fare la differenza tra la sicurezza e una tragedia evitabile.