Parla un medico: evito questi farmaci, gli effetti collaterali sono pesanti





La salute del sistema digerente è cruciale per il benessere generale dell’individuo, ma spesso viene trascurata fino a quando non si manifestano sintomi gravi. In questo contesto, il dottor Mark Porter, un medico britannico e corrispondente del Times, ha recentemente lanciato un allerta riguardo a un rischio frequentemente sottovalutato: l’assunzione prolungata di farmaci antinfiammatori e le loro possibili conseguenze negative per la salute gastrica.





Secondo il dottor Porter, sebbene questi farmaci siano comunemente utilizzati per alleviare il dolore e trattare l’infiammazione, la loro assunzione a lungo termine può portare a complicazioni serie, tra cui ulcere gastriche ed emorragie. Queste condizioni, come evidenziato dal medico, colpiscono ogni anno migliaia di persone, mettendo in luce la necessità di una maggiore consapevolezza riguardo agli effetti collaterali di tali trattamenti.

Le ulcere gastriche, in particolare, sono una delle conseguenze più gravi associate all’uso prolungato di antinfiammatori non steroidei (FANS). Questi farmaci, sebbene utili nel trattamento di vari disturbi, possono compromettere la mucosa gastrica, aumentando il rischio di lesioni e sanguinamenti. Il dottor Porter sottolinea che molti pazienti non sono sufficientemente informati sui rischi legati a questi farmaci e tendono a sottovalutare i segnali di allerta che il corpo invia.

La questione è ulteriormente complicata dall’uso diffuso di questi farmaci senza prescrizione medica. Molte persone, infatti, ricorrono a FANS per gestire dolori cronici o infiammazioni senza alcuna supervisione professionale. Questo comportamento può portare a un uso eccessivo e, di conseguenza, a un aumento del rischio di danni gastrici. Il dottor Porter avverte che è fondamentale consultare un medico prima di intraprendere un trattamento prolungato con questi farmaci, per valutare le opzioni più sicure e appropriate.

Inoltre, il dottor Porter evidenzia l’importanza di monitorare i sintomi e di non ignorare eventuali segnali di disagio gastrico. Sintomi come bruciore di stomaco, dolore addominale, o cambiamenti nelle abitudini intestinali devono essere presi sul serio e discussi con un professionista della salute. Ignorare questi segnali può portare a complicazioni più gravi, che potrebbero richiedere interventi medici urgenti.

Le autorità sanitarie raccomandano anche di considerare alternative ai FANS, quando possibile. Esistono diversi approcci terapeutici che possono essere utilizzati per gestire il dolore e l’infiammazione, inclusi farmaci con un profilo di sicurezza migliore e terapie non farmacologiche. Il dottor Porter incoraggia i pazienti a esplorare queste opzioni e a discutere con i propri medici le migliori strategie per gestire il dolore, minimizzando i rischi per la salute gastrica.



