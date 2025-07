Paul Gascoigne, ex calciatore inglese, è stato trovato in stato di semi-incoscienza nella sua casa di Poole. Ricoverato d’urgenza, ora è in condizioni stabili

Un nuovo episodio preoccupante ha coinvolto Paul Gascoigne, celebre ex calciatore inglese noto per il suo talento sul campo e le difficoltà nella vita privata. Il 58enne, che in passato ha giocato per squadre come Lazio, Newcastle, Tottenham e Rangers, è stato trovato privo di sensi nella sua abitazione a Poole, nel sud dell’Inghilterra. A scoprire la situazione è stato un amico, Steve Foster, che ha immediatamente allertato i soccorsi e lo ha trasportato in ospedale.





Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, l’ex centrocampista è stato inizialmente ricoverato in terapia intensiva, ma successivamente trasferito in un reparto di medicina d’urgenza. Le sue condizioni attuali sono stabili, anche se rimarrà sotto osservazione per diversi giorni. “È in ospedale, che è il posto migliore in cui possa stare in questo momento”, ha dichiarato Foster, che oltre a essere un amico di lunga data è anche il suo autista e assistente personale.

Paul Gascoigne ha voluto esprimere la sua gratitudine per il sostegno ricevuto. Sempre secondo le parole di Foster, riportate dal Sun, l’ex calciatore ha detto di voler “ringraziare tutti per il sostegno ricevuto da tanti vecchi amici che gli augurano il meglio e vogliono vederlo tornare al meglio”. Tra questi amici figurano alcuni ex compagni di squadra e colleghi come Peter Beardsley, Chris Waddle, Paul Merson e Vinnie Jones, che sono stati immediatamente informati dell’accaduto insieme alla figlia di Gascoigne, Bianca, e alle sue due sorelle.

Questo episodio arriva in un periodo già difficile per Gascoigne, che a luglio aveva affrontato un altro problema personale: la chiusura della sua azienda, Gazza8 Limited. La società, fondata nel 2019 per gestire i proventi derivanti dalle sue apparizioni televisive e da progetti come documentari e un film sulla sua vita, è stata sciolta dalla Companies House britannica a causa del mancato deposito dei documenti richiesti entro i termini previsti. Questo evento rappresenta solo l’ultimo ostacolo in una vita segnata da alti e bassi, sia sul piano professionale che personale.

Non è la prima volta che l’ex calciatore inglese si trova ad affrontare problemi di salute o legati alla sua fragilità emotiva. Nel corso degli anni, Gascoigne ha lottato contro dipendenze e difficoltà personali, partecipando anche a programmi di recupero come le riunioni degli Alcolisti Anonimi. Lo scorso anno aveva ammesso pubblicamente di aver ripreso a frequentare tali incontri, cercando nuovamente di rimettere ordine nella sua vita.

La notizia del suo recente ricovero ha suscitato preoccupazione tra i suoi fan e nel mondo del calcio. Le immagini di Gascoigne sorridente e pieno di energia durante le sue apparizioni pubbliche contrastano con la realtà di una vita segnata da continue sfide. Nel 2012, ad esempio, era stato accolto con entusiasmo dai tifosi della Lazio durante una rimpatriata organizzata allo Stadio Olimpico in occasione della partita tra Lazio e Tottenham.

Nonostante tutto, molti continuano a sperare in un recupero definitivo per l’ex campione. Le parole di chi gli è vicino riflettono un desiderio comune: vedere Paul Gascoigne tornare a vivere una vita serena e stabile. Tuttavia, ogni volta che sembra avvicinarsi a questo obiettivo, nuovi ostacoli sembrano emergere sul suo cammino.

Al momento, l’ex calciatore rimane ricoverato in un ospedale vicino alla sua abitazione di Poole, dove i medici stanno monitorando attentamente le sue condizioni. Si prevede che rimarrà sotto osservazione per diversi giorni, ricevendo le cure necessarie per riprendersi completamente.