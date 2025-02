Paura a Roma, persona ferita al volto da un treno alla fermata Tuscolana: ecco i dettagli

Questa mattina, venerdì 21 febbraio 2025, la stazione di Roma Tuscolana è stata teatro di un incidente che ha destato preoccupazione tra i passeggeri. Intorno alle 9, un uomo è stato coinvolto in un episodio che ha portato a un breve blocco della circolazione ferroviaria sulla linea LF3. Testimoni presenti hanno riferito che l’uomo sarebbe finito con la testa contro un treno, ma le circostanze si sono rivelate più complesse.





Immediatamente dopo l’incidente, gli operatori del pronto soccorso del 118 e gli agenti della PolFer sono intervenuti sul posto per prestare assistenza. Secondo quanto riportato da una testimone a Fanpage.it, l’allerta è scattata rapidamente, causando un’interruzione temporanea dei servizi ferroviari. Tuttavia, dopo alcuni minuti, la circolazione è ripresa senza ulteriori disagi.

La ricostruzione degli eventi ha chiarito che l’ottantacinquenne coinvolto ha subito un malore mentre si trovava sulla banchina. Le informazioni fornite da Trenitalia confermano che l’uomo è caduto in avanti, colpendo la testa contro il marciapiede. “Un uomo è effettivamente rimasto ferito mentre si trovava sulla banchina della stazione di Roma Tuscolana,” hanno comunicato le fonti ufficiali.

L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i viaggiatori in attesa del treno, che si sono affrettati a soccorrere l’uomo e a lanciare l’allerta. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano essere critiche. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi, l’ottantacinquenne ha riportato una ferita lacerocontusa allo zigomo. I medici e gli infermieri, già presenti sul posto, hanno assistito l’uomo immediatamente dopo l’incidente.

Nonostante il trauma subito, l’uomo ha rifiutato il trasporto in ambulanza verso l’ospedale. Tuttavia, successivamente ha contattato suo figlio, il quale lo ha accompagnato in una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti. Questo gesto ha messo in evidenza la prontezza e la responsabilità dei familiari nel gestire una situazione di emergenza.

L’incidente è avvenuto lungo la linea FL3, che collega Roma alla città di Viterbo, passando per Bracciano. Non appena è scattato l’allarme, i treni in transito si sono fermati per consentire l’arrivo dei soccorsi. Dopo un’attesa di pochi minuti, la circolazione ferroviaria è ripresa normalmente, senza che si registrassero ulteriori disservizi.

La rapidità dell’intervento dei soccorsi e la collaborazione tra i viaggiatori hanno contribuito a gestire la situazione in modo efficace. Questo episodio sottolinea l’importanza della vigilanza e della prontezza di reazione in situazioni di emergenza, specialmente nelle affollate stazioni ferroviarie.

La stazione di Roma Tuscolana è una delle principali fermate della capitale e gestisce un elevato volume di passeggeri ogni giorno. Incidenti come quello di oggi, sebbene rari, richiamano l’attenzione sulla necessità di mantenere alti standard di sicurezza e prontezza nelle risposte alle emergenze.