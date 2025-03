Paura al Grande Fratello Zeudi svela un retroscena su MaVi a Chiara e il pubblico resta senza parole

La finale del Grande Fratello si avvicina e nella casa sono rimasti in sei a contendersi la vittoria. Tra loro, Helena, Zeudi, Chiara, Jessica, MaVi e Lorenzo, unico uomo rimasto. Tuttavia, non tutti arriveranno alla serata conclusiva del 31 marzo. Infatti, tra Chiara e MaVi, solo una riuscirà a conquistare l’ultimo posto disponibile per la finale, mentre l’altra verrà eliminata proprio lunedì. I fan delle due concorrenti sono in fermento, ma secondo i sondaggi più recenti, il destino sembra già scritto.





Come riportato dal sito Blasting News, un sondaggio condotto da Reality House con 726 partecipanti fino alle ore 18:20 del 28 marzo assegna una netta vittoria a MaVi. La dottoressa, fidanzata di Tommaso, avrebbe raggiunto l’83% dei consensi, lasciando Chiara ferma al 17%. Un risultato che, se confermato, garantirebbe a MaVi un posto in finale e metterebbe fine al percorso di Chiara, nonostante il grande supporto ricevuto in poco tempo.

Nel frattempo, nella casa del Grande Fratello, i concorrenti sono ignari di questi pronostici e continuano a vivere le loro giornate tra momenti di leggerezza, riflessioni e confidenze. Proprio una di queste confidenze ha attirato l’attenzione dei telespettatori e riguarda MaVi. Durante una conversazione con Chiara, Zeudi ha espresso una certa preoccupazione per la dottoressa, che si era isolata chiudendosi in bagno. “Mi dispiace, lo fa ogni volta, non so come si può…”, ha detto Zeudi visibilmente turbata. Anche Chiara è apparsa colpita da questa rivelazione, mostrando un certo disagio.

La scena, ripresa dalle telecamere, ha immediatamente fatto il giro dei social, dove si sono moltiplicate le supposizioni su cosa stesse accadendo. Alcuni fan hanno ipotizzato che MaVi si fosse chiusa in bagno per vomitare, anche se non ci sono conferme ufficiali su questo punto. L’ipotesi nasce da un episodio precedente, in cui i telespettatori avevano notato che Tommaso aveva tolto delle patatine a MaVi, presumibilmente per impedirle di provocarsi il vomito. Questo dettaglio, unito alle parole di Zeudi, ha alimentato le preoccupazioni del pubblico.

La situazione ha generato un acceso dibattito sui social network, dove molti utenti hanno espresso il loro sostegno a MaVi e chiesto maggiore chiarezza su quanto accaduto. Altri, invece, hanno sottolineato l’importanza di non trarre conclusioni affrettate, invitando ad attendere eventuali spiegazioni ufficiali. Nel frattempo, il video della conversazione tra Zeudi e Chiara continua a circolare, suscitando reazioni contrastanti e mantenendo alta l’attenzione sul reality.